«Не успел среагировать» - В Гомеле водителя лишили прав на 1,5 года после публикации записи с видеорегистратора в соцсетях

🎥 Видео

Опубликовано: 17.07.2024 10:41 , Обновлено: 17.07.2024

Госавтоинспекция Гомельщины лишила водителя прав на полтора года после того, как посмотрела запись с автомобильного видеорегистратора, опубликованную в соцсетях. Кроме того, 47-летний мужчина получил штраф в размере 10 базовых величин (400 рублей).

Видео показало, что водитель чуть не наехал на девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Правоохранители установили личность водителя Volkswagen, который ехал по улице Чечерской в Гомеле и не предоставил преимущество пешеходу, тем самым создав аварийную ситуацию.

“Ну, если коротко, то да, не останавливался, проехал. Не успел среагировать”, - рассказал на видео мужчина.

В УВД Гомельской области напомнили водителям, что при подъезде к пешеходным переходам нужно снижать скорость. А пешеходам в свою очередь перед переходом автодороги важно убедиться, что все приближающиеся водители остановились, а также не пользоваться в это время телефоном, наушниками.

ГАИ выписала 7 протоколов водителю в Бресте после просмотра его ролика в TikTok. Что там было?

Сотрудники белорусской ГАИ регулярно мониторят соцсети для выявления правонарушений водителями. Обычные пользователи размещают свои ролики в TikTok, “ВКонтакте” и не только. Ранее Telegraf.news сообщал о россиянине, которому минская ГАИ выписала штраф также после просмотра видео в интернете с участием водителя.

«В порыве эмоций» — ГАИ Минска выписала штраф россиянину после просмотра видео в интернете. Что там было?

Похожий случай произошел в Гомеле в начале июня. Там ГАИ лишила прав двух водителей после изучения видео из интернета и с камер видеонаблюдения. Как рассказали в Госавтоинспекции, водителей привлекли к административной ответственности за “опасные маневры”.

В Гомеле ГАИ лишила двух водителей прав, отследив по видео из интернета. Что они сделали?