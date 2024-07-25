ГАИ попросила белорусов не приезжать в два МРО Минска для регистрации авто в субботу и вторник. Что случилось?

Опубликовано: 25.07.2024 21:50 , Обновлено: 25.07.2024

Госавтоинспекция Минска попросила водителей не приезжать в два межрайонных регистрационных отдела (МРО) ГАИ в столице по субботам и вторникам. Речь идет о МРО по улице Тимирязева, 114 и на авторынке "Малиновка" (Меньковский тракт, 2).

Дело в том, что, как рассказали в столичной ГАИ, в субботу и вторник там “значительно возрастает число граждан”, которые приезжают для регистрации транспорта. Чтобы не было очередей, в Госавтоинспекции порекомендовали посещать МРО для регистрации авто в первой половине дня в среду, четверг или пятницу.

Также можно обратиться в МРО ГАИ в деревне Большое Стиклево (д. 83, бизнес-центр Team Building). В ГАИ отметили, что прием документов - по электронной очереди.

В ведомстве также рассказали, что документы в подразделениях ГАИ принимают каждый четверг с 11:00 до 20:00 (с 15:00 до 16:00 - обед). В остальные дни - с 8:00 до 16:00 (обед - с 13:00 до 14:00). Понедельник и воскресенье - выходные.

МРЭО ГАИ Минска / Telegraf.news

В ГАИ напомнили, что снять с учета авто можно в любом регистрационном подразделении Госавтоинспекции Беларуси независимо от места регистрации.

В Польше спор из-за этого пункта ПДД довел до суда. В Беларуси давно уже разъяснили, но многие все равно нарушают

Кстати, о больших очередях в пунктах регистрации МРЭО ГАИ написал также портал Onliner. Белорусы пожаловались, что при постановке авто на учет документы и номерные знаки нужно ждать от трех до семи дней. Посетители МРЭО ГАИ в Ждановичах Минского района тратят в пункте регистрации несколько часов, передал Onliner.

Ранее Telegraf.news сообщал, что инструктор одной из минских автошкол поделился в TikTok коротким видео, где рассказал о правиле дорожного движения, которое «нарушают почти все». Комментаторы привели свои версии, как нужно поступить в данной ситуации.

«Нарушают почти все» — Инструктор напомнил белорусам о важном пункте ПДД. Многие не согласились

Также мы писали о рейдах ГАИ для “разъяснения правил” в одной области Беларуси. Профилактическая акция Госавтоинспекции продлится по 26 июля.

ГАИ вышла в рейды для «разъяснения правил» в одной области Беларуси. За что штраф — до 400 рублей?