"Нарушают почти все" — Инструктор напомнил белорусам о важном пункте ПДД. Многие не согласились

🎥 Видео

Опубликовано: 23.07.2024 10:29 , Обновлено: 23.07.2024

Инструктор одной из столичных автошкол, активно развивающей TikTok, поделился коротким видео: в нём он рассказал о правиле дорожного движения, которое "нарушают почти все". Правда, подписчики социальной сети оказались не в восторге после просмотра и решили выдвинуть свои версии, как нужно поступать в этой ситуации. Кто прав?

Автоинструктор рассказал, что если маршрутное транспортное средство в населённом пункте отъезжает от остановки, включив левый указатель поворота, то водитель, который едет по крайней правой полосе, обязан уступить ему дорогу. Но, как это бывает в реальной жизни, мнения разделились. Многие пользователи TikTok рекомендовали “деду выучить правила”, а некоторые писали, что инструктор забыл кое-что добавить…

“Сказали А — скажите и Б. Водитель автобуса обязан начинать движение, убедившись, что ему уступают”, — прокомментировал видео кто-то из белорусов. Другой дополнил:

“Так можно полчаса убеждаться. Ни один водитель не хочет пропускать. Вот стоишь 10 минут и убеждаешься, убеждаешься… Всем пофиг”.

“Водитель автобуса несёт ответственность за пассажиров! Так вот, если он не убедится в том, что его пропускают, и начнёт выезжать, могут быть плачевные последствия, к сожалению. Они почему-то все уверены…” — высказал мнение ещё один подписчик TikTok.

“Обязан только, если автобус отъезжает из кармана! В данной картинке не обязан! — словно прокричал в комментариях очередной водитель.

“Правила выучи, дед. Если отделён разметкой карман или полоса, то не обязан пропускать”, — добавил кто-то из белорусов.

“А как отличить маршрутку от обычной газели, либо от похоронной? Также есть автобусы заказные, которые людей на работу возят…” — задался вопросом ещё один мужчина в обсуждении.

“Нафиг идут эти автобусы. Он не пуп земли, чтобы просто выехать и разнести мне машину. Хай ждёт, пока я проеду”, — не без эмоций добавил очередной белорус.

“Пусть водители общественного транспорта научатся уважать других и сами начнут соблюдать ПДД. Самые хамы — водители общака”, — высказалась о наболевшем женщина в комментариях.

Ранее Telegraf.news писал, что нешуточный спор разыгрался в одной из социальных сетей после того, как белоруска опубликовала 10-секундный ролик, снятый с видеорегистратора. На кадрах видно, как женщина, подъезжая к пешеходному переходу в Орше, чуть не сбила внезапно выскочившего на дорогу подростка-велосипедиста. Несмотря на то, что ребёнок ехал на красный, мнения пользователей TikTok в комментариях разделились.

«Тут слепые или тупые?» — Белоруска показала видео, где чуть не сбила ребёнка. Но на его защиту встали не все