Совмин изменил правила постановки и снятия авто с учета в Беларуси. Какие документы теперь не нужны?

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Опубликовано: 23.04.2024 08:05 , Обновлено: 23.04.2024

Совет министров Беларуси внёс ряд значимых изменений в порядок госрегистрации и госучёта транспортных средств, а также снятия их с учёта, а также в порядок внесения изменений в документы на авто. Для владельцев некоторых транспортных средств процедуру чуть упростили, поскольку в ряде случаев им не придётся предоставлять некоторые документы, которые сейчас являются обязательными.

Все нововведения прописали в постановлении Совмина №294, которое официально опубликовали на Национальном правовом интернет-портале во вторник, 23 апреля. Основные положения постановления вступят в законную силу с 17 июня 2024 года .

Так, новым владельцам авто в случае покупки или приобретения авто в лизинг дали больше времени на регистрацию транспортного средства. Если сейчас новый владелец обязан обратиться в регистрационное подразделение Госавтоинспекции в течение 10 дней со дня приобретения, получения или ввоза транспортного средства, то новым постановлением этот срок увеличили до 30 дней .

Для регистрации транспортного средства, ранее не зарегистрированного в Беларуси и не зарегистрированного на территории государств-членов Евразийского экономического союза, теперь необходимо предоставлять выписку из электронного паспорта транспортного средства со статусом «действующий».

При внесении изменений в регистрационные документы транспортных средств белорусам после вступления в силу нового постановления не придётся предоставлять свидетельство о регистрации транспортного средства, если в автоматизированной информационной системе Госавтоинспекции Министерства внутренних дел (АИС ГАИ) есть сведения о таком свидетельстве.

Кроме того, теперь владельцам транспортных средств не придётся отдельно проходить процедуру снятия с учета в случае, если в АИС ГАИ есть следующие сведения:

об аресте транспортного средства либо о запрете на совершение регистрационных действий в отношении него;

о нахождении транспортного средства в международном розыске.

Также основания для снятия с учета транспортных средств для утилизации дополнили “утратой эксплуатационных характеристик” вследствие:

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера,

боевых действий,

актов терроризма,

дорожно-транспортных и иных происшествий.

Ранее Telegraf.news сообщил, что Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси внесло в процедуру техосмотра некоторые нововведения. Теперь при прохождении ТО водителям нужно заполнять отдельное “заявление на выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении”.

Минтранс Беларуси внес изменение в процедуру прохождения техосмотра. В чем новшество?