Совмин изменил правила постановки и снятия авто с учета в Беларуси. Какие документы теперь не нужны?
Совет министров Беларуси внёс ряд значимых изменений в порядок госрегистрации и госучёта транспортных средств, а также снятия их с учёта, а также в порядок внесения изменений в документы на авто. Для владельцев некоторых транспортных средств процедуру чуть упростили, поскольку в ряде случаев им не придётся предоставлять некоторые документы, которые сейчас являются обязательными.
Все нововведения прописали в постановлении Совмина №294, которое официально опубликовали на Национальном правовом интернет-портале во вторник, 23 апреля. Основные положения постановления вступят в законную силу с 17 июня 2024 года .
Так, новым владельцам авто в случае покупки или приобретения авто в лизинг дали больше времени на регистрацию транспортного средства. Если сейчас новый владелец обязан обратиться в регистрационное подразделение Госавтоинспекции в течение 10 дней со дня приобретения, получения или ввоза транспортного средства, то новым постановлением этот срок увеличили до 30 дней .
Для регистрации транспортного средства, ранее не зарегистрированного в Беларуси и не зарегистрированного на территории государств-членов Евразийского экономического союза, теперь необходимо предоставлять выписку из электронного паспорта транспортного средства со статусом «действующий».
При внесении изменений в регистрационные документы транспортных средств белорусам после вступления в силу нового постановления не придётся предоставлять свидетельство о регистрации транспортного средства, если в автоматизированной информационной системе Госавтоинспекции Министерства внутренних дел (АИС ГАИ) есть сведения о таком свидетельстве.
Кроме того, теперь владельцам транспортных средств не придётся отдельно проходить процедуру снятия с учета в случае, если в АИС ГАИ есть следующие сведения:
- об аресте транспортного средства либо о запрете на совершение регистрационных действий в отношении него;
- о нахождении транспортного средства в международном розыске.
Также основания для снятия с учета транспортных средств для утилизации дополнили “утратой эксплуатационных характеристик” вследствие:
- чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера,
- боевых действий,
- актов терроризма,
- дорожно-транспортных и иных происшествий.
Ранее Telegraf.news сообщил, что Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси внесло в процедуру техосмотра некоторые нововведения. Теперь при прохождении ТО водителям нужно заполнять отдельное “заявление на выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении”.
Минтранс Беларуси внес изменение в процедуру прохождения техосмотра. В чем новшество?