Следственный комитет показал видео, как в Минске легковушка не уступила дорогу мотоциклисту
Днём в пятницу, 22 марта, на проспекте Пушкина в Минске произошла серьёзная авария при участии мотоциклиста. Следственный комитет, который занялся расследованием обстоятельств ДТП, озвучил предварительную причину аварии, показал кадры с места ДТП и призвал очевидцев поделиться информацией о произошедшем.
По предварительной информации, озвученной в ГАИ Минск, авария произошла около 11:45. За рулём мотоцикла Honda находился 33-летний мужчина, а за рулём легковой Toyota, с которой он столкнулся - молодой человек 24 лет.
По предварительной версии, которую в настоящее время рассматривает Следственный комитет, Toyota при развороте не уступила дорогу мотоциклу, который двигался во встречном направлении и не успел уйти от удара.
Следователи показали видео, записанное камерой, установленной в салоне пострадавшего автомобиля.
[info_b]Однако, поскольку кадры с видео не позволяют дать однозначный ответ по всем обстоятельствам произошедшего, следователи обратились к очевидцам ДТП и призвали сообщать имеющуюся у них информацию по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8029) 159-08-35.[/info_b]
По данным СК, мотоциклиста с места ДТП на “скорой” увезли в больницу с многочисленными травмами.
В Госавтоинспекции в связи с аварией призвали водителей авто- и мототранспорта соблюдать безопасный скоростной режим, “ориентируясь не на максимально допустимую скорость, а на ту, которая будет безопасна для всех участников дорожного движения”.
Ранее Телеграф сообщил, что мотоциклистов инспекторы ГАИ решили взять “под особый контроль” на этих выходных в Минской области.
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