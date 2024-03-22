Следственный комитет показал видео, как в Минске легковушка не уступила дорогу мотоциклисту

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Опубликовано: 22.03.2024 15:48 , Обновлено: 22.03.2024

Днём в пятницу, 22 марта, на проспекте Пушкина в Минске произошла серьёзная авария при участии мотоциклиста. Следственный комитет, который занялся расследованием обстоятельств ДТП, озвучил предварительную причину аварии, показал кадры с места ДТП и призвал очевидцев поделиться информацией о произошедшем.

По предварительной информации, озвученной в ГАИ Минск, авария произошла около 11:45. За рулём мотоцикла Honda находился 33-летний мужчина, а за рулём легковой Toyota, с которой он столкнулся - молодой человек 24 лет.

По предварительной версии, которую в настоящее время рассматривает Следственный комитет, Toyota при развороте не уступила дорогу мотоциклу, который двигался во встречном направлении и не успел уйти от удара.

Следователи показали видео, записанное камерой, установленной в салоне пострадавшего автомобиля.

[info_b]Однако, поскольку кадры с видео не позволяют дать однозначный ответ по всем обстоятельствам произошедшего, следователи обратились к очевидцам ДТП и призвали сообщать имеющуюся у них информацию по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8029) 159-08-35.[/info_b]

По данным СК, мотоциклиста с места ДТП на “скорой” увезли в больницу с многочисленными травмами.

В Госавтоинспекции в связи с аварией призвали водителей авто- и мототранспорта соблюдать безопасный скоростной режим, “ориентируясь не на максимально допустимую скорость, а на ту, которая будет безопасна для всех участников дорожного движения”.

Ранее Телеграф сообщил, что мотоциклистов инспекторы ГАИ решили взять “под особый контроль” на этих выходных в Минской области.

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