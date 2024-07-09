"Машина покрылась темным налетом" - Белорус предупредил водителей о "смоле" на дороге в Гродненской области

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Опубликовано: 09.07.2024 13:21 , Обновлено: 09.07.2024

Белорус после поездки по одной из автодорог на Гродненщине обнаружил, что его машина покрылась "странным темным налетом". При попытках нейтрализовать его, по словам водителя, сходила и краска на авто.

Все произошло на участке дороги между агрогородками Поречье и Озеры в Гродненском районе, на повороте возле деревни Глушнево. “Накануне тут проводили ремонт дороги. Ночью пошел дождь. На дороге появилась маслянистая пленка из воды и, возможно, эмульсии, которой покрывали проезжую часть», — предположил белорус.

С его слов, темный налет в итоге появился на бампере, нижней части кузова, колесных дисках и не только. Убрать его получилось только с помощью бензина, но пострадала краска на авто. Кстати, как рассказал мужчина порталу NewGrodno.by, кроссовки после съемки видео пришлось выкинуть.

“Вчера они здесь посыпали, как всегда, щебнем и полили эмульсией. Но что-то пошло не так. Просто живая смола-вода. Вот сегодня утром ехал на работу. Зад несильно пострадал, а вот эта сторона - полностью. Диски, задний бампер, двери, порог - все в смоле этой”, - пожаловался автор ролика.

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И дополнил, что проезжает это дорогу ежедневно и что ремонт на этом участке проводят уже не первую неделю, однако раньше такого не случалось.

Фото: NewGrodno.by

«Вообще, ремонт - дело хорошее. Рад, что дорогу приводят в порядок. Но, наверное, именно на этом участке что-то пошло не так”, - отметил белорус.

Напомним, в Год качества, которым объявлен в Беларуси 2024-й, власти акцентировали внимание на состоянии и ремонте дорог в стране. Так, в конце апреля Министерство транспорта и коммуникаций отчиталось, что на дорогах к тому времени устранили 354 тыс. квадратных метров дефектов. В лидерах тогда оказалась Гомельская область: там отремонтировали 96,7 тыс. квадратных метров.

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А в мае Telegraf.news писал, как жительница Пуховичского района Минской области пожаловалась на плохое состояние местных автодорог. По ее словам, отдельные ямы на трассе Р69 - это реальная угроза для безопасности дорожного движения, глубина там - от 4 до 11 сантиметров.

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