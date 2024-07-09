ГАИ объявила 5-дневные рейды на Могилёвщине. А где пообещали отправить патрули на заправки?

Опубликовано: 09.07.2024 16:13 , Обновлено: 09.07.2024

Госавтоинспекция Могилёвского облисполкома объявила о проведении пятидневных рейдов на территории области. Стражи дорог пообещали "усилить контроль" за движением и провести профилактические мероприятия по предупреждению "дорожно-транспортного травматизма".

Так, с 10 по 14 июля Могилёвская ГАИ пообещала отправить патрули на аварийно-опасные участки дорог. Основной акцент инспекторы решили сделать на предупреждение и пресечение грубых нарушений ПДД, которые влекут за собой многочисленные ДТП. Вместе с тем в ведомстве предупредили, что без внимания не останутся такие нарушения, как:

правила маневрирования;

правила обгона;

выезд на встречную полосу.

В то же время ГАИ Минского облисполкома объявила, что с 9 по 11 июля на всех дорогах области проведут профилактическую акцию “Трезвый водитель”. Экипажи Госавтоинспекции пошлют к АЗС и не только.

«Патрулирование нарядов милиции приближено к местам объектов торговли спиртными напитками, увеселительных заведений, АЗС и других, особенно работающих в круглосуточном режиме. Рейдовые мероприятия пройдут по всей территории области, в рамках которых будет осуществляться контроль за физическим состоянием водителей транспортных средств», — пообещали в ГАИ.

Там напомнили, что пьяное вождение — это «одно из самых грубых нарушений правил дорожного движения». Ведь по данным ГАИ, с начала 2024 года в Минской области уже задержали 1209 водителей в состоянии опьянения, «что указывает на недисциплинированность и безответственность водителей».

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