Штраф до 80 рублей. В ГАИ Минска пригрозили водителям наказанием за грязные машины. Что ещё потребовали проверять?

Опубликовано: 06.11.2024 14:20 , Обновлено: 06.11.2024

Столичная Госавтоинспекция призвала автомобилистов обратить внимание на техническое состояние и внешний вид машин и пригрозила штрафами тем, кто в осеннюю непогоду будет разъезжать на грязном авто.

Некоторые автомобилисты с наступлением осени фактически отказываются от услуг автомойки. Они аргументируют это тем, что в осеннюю слякоть на на улицах стоит такая грязь, что буквально через минуту после мойки авто покрывается практически равноценным слоем грязи. И хотя в такой позиции есть доля правды, это вряд ли станет веским доводом в спорах с инспекторами ГАИ, который имеет полное право остановить водителя грязного авто и даже выписать за это штраф.

В статье 9.3 ПДД РБ чётко прописано, что водитель обязан не только содержать своё транспортное средство “в технически исправном состоянии” и проверять его техническое состояние всякий раз перед началом движения, но и должен “содержать в чистоте стекла и внешние световые приборы” своего транспортного средства.

Следовательно, как минимум к немытым стёклам и залепленным грязью фарам у инспектора ГАИ могут возникнуть абсолютно обоснованные претензии.

“В случае выявления неисправностей сотрудниками Госавтоинспекции водитель может быть привлечен к административной ответственности”, - предупредили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Наказание за нарушение этого требования ПДД прописано в статье 18.11 КоАП. Грязные фары и лобовое стекло инспекторы приравнивают к “неисправностям” авто, за что законом предусмотрен штраф до 1 базовой величины (то есть до 40 рублей).

В пункте 7 этой же статьи отдельно прописано административное наказание для тех, кто не удосужится очистить от налипшей грязи номерной знак. Если номер становится нечитаемым, инспектор может выписать сверху ещё 2 базовые величины (то есть до 80 рублей) штрафа.

Ранее Telegraf.news рассказа, что с уменьшением светового дня инспекторы ГАИ начали устраивать тематические рейды в тёмное время сутокя, “вылавливая” на дорогах автомобили с “неправильными” фарами. Исправность световых приборов встречных авто инспекторы проверяли фактически “на глаз”, а затем останавливали водителей для разбирательств. За “неправильные” фары в Беларуси водителям также грозят дополнительные штрафы.

«Видишь, лупит по глазам!» — ГАИ устроила рейды на белорусских водителей с неправильными фарами. Какой штраф?