"Белтехосмотр" предупредил белорусов о штрафах за зимние шины, как за летние. Сколько?

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Опубликовано: 01.11.2024 15:55 , Обновлено: 01.11.2024

На предприятии "Белтехосмотр" напомнили водителям, что 1 декабря (но можно и раньше) водителям нужно переобуть свои авто на зимнюю резину, а также рассказали, какими должны быть шины, чтобы не получить штраф.

В “Белтехосмотре” подчеркнули, что зимние шины нужно установить на все колеса авто. При этом важно обратить внимание на остаточную высоту рисунка протектора. Она должна быть не менее 4 мм .

В противном случае водителям грозит либо предупреждение, либо штраф до 1 базовой величины по ч. 2 ст. 18.11 КоАП Беларуси (до 40 рублей сейчас). Если же инспекторы повторно заметят зимние шины с остаточной высотой рисунка протектора меньше 4 мм, то размер штрафа, согласно ч. 8 ст. 18.11, составит от 2 до 5 базовых (от 80 до 200 рублей).

Кроме того, важно проследить, чтобы на зимних шинах стояла маркировка М+S, M&S, M.S, M S или же был символ горы с тремя пиками со снежинкой внутри. Также можно использовать комплекты шин с отметкой All Seasons.

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Четыре мифа о зимних шинах

Ранее Telegraf.news рассказывал, что среди водителей до сих пор циркулируют различные мифы и теории о зимних шинах, которые, возможно, были правдой 30 лет назад, но сегодня им точно нет места. К примеру, установка зимних шин только на переднюю ось (на переднеприводных автомобилях) была очень популярной практикой на белорусских дорогах лет так 10-15 назад.

В основном это шло из-за экономии. Многие водители считали и считают, что нет необходимости покупать четыре зимние шины, поскольку задний мост только «волочится» за передним. Но зимние шины на всех четырех колесах чрезвычайно важны для сохранения устойчивости и предотвращения потери сцепления с дорогой на скользких зимних дорогах.

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Также мы писали, что в Беларуси зимние шины, согласно закону, обязательны с 1 декабря. Однако заморозки часто начинаются уже в ноябре. Посмотрели, что говорят эксперты и при какой температуре зимние шины на самом деле необходимы.

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