ГАИ изменила график работы МРЭО во всех областях Беларуси и Минске. В чем дело?
Госавтоинспекция Беларуси сообщила об изменении графика работы межрайонных регистрационных и экзаменационных отделов (МРЭО) ГАИ во всех областях страны и Минске. Это произошло после того, как министр внутренних дел Иван Кубраков взял на личный контроль ситуацию с "ажиотажем" в регистрационном подразделении ГАИ УВД Гродненщины.
Минск
В управлении ГАИ Мингорисполкома сообщили, что с 1 августа “до особого распоряжения” изменяется график приема граждан по четвергам в подразделениях МЭО Госавтоинспекции по этим адресам:
- ул. Семашко, 17,
- пр. Дзержинского, 3,
- ул. Тимирязева, 114.
В частности, водителей по четвергам будут принимать с 8:00 до 20:00 (обед - с 15:00 до 16:00), в другие дни - с 8:00 до 16:00 (обед - с 13:00 до 14:00). Воскресенье и понедельник - выходные.
Витебская область
На Витебщине режим работы местного МРЭО ГАИ изменили для “качественного осуществления административных процедур”. Вот какой график с 1 августа:
- четверг - с 8:00 до 20:00 (обед - с 15:00 до 16:00),
- остальные дни - с 8:00 до 17:00 (обед - с 13:00 до 14:00).
Гомельская область
В МРЭО ГАИ УВД Гомельского облисполкома такой же график, как и на Витебщине:
- четверг - с 8:00 до 20:00 (обед - с 15:00 до 16:00),
- другие дни - с 8:00 до 17:00 (обед - с 13:00 до 14:00).
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Брестская область
Тоже с 1 августа изменили режим работы регистрационных и экзаменационных отделов ГАИ УВД Брестчины для приема водителей. Новый график ввели для “оперативного и качественного осуществления административных процедур”. Вот он:
- четверг - с 8:00 до 20:00 (обед - с 15:00 до 16:00),
- остальные дни - с 8:00 до 16:00 (обед - с 13:00 до 14:00).
Могилевская область
В ГАИ Могилевщины посоветовали для уменьшения времени ожидания проведения процедур приходить в регистрационный и экзаменационный отделы Госавтоинспекции во второй половине дня по следующему графику:
- четверг - с 8:00 до 20:00,
- в остальные дни - с 8:00 до 17:00.
Суббота и воскресенье - выходные.
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Гродненская область
На Гродненщине работу подразделений МРЭО ГАИ тоже изменили, по четвергам граждан принимают с 8:00 до 20:00.
В УВД Гродненского облисполкома рассказали, что в основном водители обращаются для постановки и снятия с учета транспорта, а также перерегистрации его на нового владельца. “Нет никакой необходимости заблаговременно рано утром занимать очереди в МРЭО”, - отметили правоохранители.
Минская область
Вот график работы регистрационного и регистрационно-экзаменационного подразделений ГАИ УВД Минщины:
- четверг - с 8:00 до 20:00 (обед - с 15:00 до 16:00),
- остальные дни - с 8:00 до 17:00 (обед - с 13:00 до 14:00).
Напомним, 26 июля министр Кубраков поручил Главному управлению по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД найти в стране тех, кто “искусственно нагнетает обстановку и осуществляет информационные вбросы”, которые не соответствуют действительности.
Такое поручение Кубракова связано с «ажиотажем» в регистрационном подразделении ГАИ УВД Гродненского облисполкома. Речь об очередях там на регистрацию транспорта. Как рассказали в МВД, «ажиотаж» был вызван требованием стран Евросоюза (ЕС) об обязательном нахождении в авто его владельца при пересечении границы.
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Ранее Telegraf.news писал об этих нововведениях, которые стали известны в начале июля. В Telegram-чате, посвященном пересечению белорусско-польской границы, стали сообщать о новых запретах при въезде в Польшу.
Во-первых, по информации участников чата, польские пограничники перестали пропускать авто, если за его рулем или хотя бы в салоне не сидит владелец. Во-вторых, запретили провозить алкоголь и сигареты в любых количествах.
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