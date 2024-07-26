Кубраков приказал ГУБОПиК найти в Беларуси тех, кто "искусственно нагнетает обстановку". Что случилось?

Опубликовано: 26.07.2024 14:42 , Обновлено: 26.07.2024

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков поручил Главному управлению по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД найти тех, кто "искусственно нагнетает обстановку и осуществляет информационные вбросы", которые не соответствуют действительности.

Такое поручение Кубракова связано с “ажиотажем” в регистрационном подразделении ГАИ УВД Гродненского облисполкома, сообщили в Telegram-канале МВД. Вероятно, речь об очередях там на регистрацию транспорта.

Как рассказали в МВД, “ажиотаж” был вызван требованием стран Евросоюза (ЕС) об обязательном нахождении в авто его владельца при пересечении границы.

[info_b]Речь о нововведениях, которые стали известны в начале июля. В Telegram-чате, посвященном пересечению белорусско-польской границы, стали писать о новых запретах при въезде в Польшу. Во-первых, по информации участников чата, польские пограничники перестали пропускать авто, если за его рулем или хотя бы в салоне не сидит владелец. Во-вторых, запретили провозить алкоголь и сигареты в любых количествах.[/info_b]

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Ситуацию в регистрационном подразделении ГАИ УВД Гродненщины Кубраков взял на личный контроль, подчеркнули в МВД. По указанию министра увеличили время работы регистрационно-экзаменационного отдела (теперь - с 7:00 до 17:00), а также внесли “необходимые корректировки в его деятельность”.

“Несмотря на то, что законодательством определен срок осуществления процедуры регистрации транспорта до семи дней, нами она проводится в течение суток”, - сказал начальник главного управления ГАИ МВД Виктор Ротченков.

К слову, 25 июля Telegraf.news писал, что ГАИ Минска попросила водителей не приезжать в два межрайонных регистрационных отдела (МРО) ГАИ в столице по субботам и вторникам. В эти дни там как раз «значительно возрастает число граждан», которые приезжают для регистрации транспорта, рассказали в столичной Госавтоинспекции.

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Также мы писали, что министр внутренних дел Кубраков 25 июля представил личному составу главного управления Госавтоинспекции МВД нового начальника, им стал полковник милиции Виктор Ротченков. “Начальником ГАИ назначен человек, который знает, что такое дорога, что такое асфальт, что такое работа 12 часов и более. Он это все прошел», — отметил глава МВД.

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