Польша запретила ввозить алкоголь, сигареты и въезжать на авто по доверенности? Белорусы пожаловались на ограничения

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Опубликовано: 09.07.2024 21:53 , Обновлено: 09.07.2024

В Telegram-чате, посвященном пересечению белорусско-польской границы, стали сообщать о новых запретах при въезде в Польшу. Во-первых, по информации участников чата, пограничники перестали пропускать авто, если за его рулем или хотя бы в салоне не сидит владелец. Во-вторых, запретили провозить алкоголь и сигареты в любых количествах.

Судя по информации в чате, машины с белорусскими номерами в пункте пропуска “Тересполь” (с белорусской стороны - “Брест”) перестали пропускать даже по официально оформленной доверенности от владельца.

“Таможенник предупредил, что с завтрашнего дня [с 9 июля] - бестоварный въезд, и только собственник автомобиля может пересекать границу”, - написал один участник тематического чата.

«Поляки разворачивают белорусские машины без владельца за рулем… Жесть, простоял зря», - пожаловался другой.

“Новым законом” объяснили польские пограничники, со слов участника чата, невозможность пропустить авто без его владельца. “Белорус может выехать только на своем авто или с владельцем в салоне”, - сообщил он.

Причем, по информации в этом же источнике, запрет касается также случаев аренды авто и машин, которые принадлежат юридическим лицам. «За мной машину развернули, которая [оформлена] на юрлицо. Сказали, купишь себе машину — приезжай», - написал пользователь Telegram.

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В то же время другая участница чата написала, что смогла пересечь границу без проблем, хоть машина оформлена на юрлицо. Попросили показать только паспорт транспортного средства и паспорт гражданина.

“Польский таможенник сказал “с нуля” - без водки и сигарет. Хозяин авто должен быть”, - рассказал о запрете на провоз алкоголя и сигарет пользователь мессенджера.

«Полный запрет на сигареты и алкоголь, включая вино и пиво», - подтвердил другой.

В то же время другие участники чата сообщили, что им разрешили ввезти в Польшу сигареты и алкоголь.

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По информации в чате, новые запреты на границе объясняют регламентом Совета ЕС №2024/1865 от 29 июня.

К слову, на этот же документ ссылались, когда 4 июля на границе поляки запретили провозить в Беларусь многие товары. При этом, по словам очевидцев, на КПП не оформляли возврат НДС (tax-free). По сообщениям в тематических чатах, многих отправляли сдавать покупки в магазины.

Так, под запрет на ввоз попали некоторые продукты питания, среди которых, к примеру, икра и разные виды трюфелей, также кухонные приборы, ковры, инструменты для маникюра, фотоаппараты, камеры и не только.

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