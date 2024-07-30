Кубраков приказал "активнее" привлекать белорусов к административной ответственности за эти "грубые нарушения"

Опубликовано: 30.07.2024 18:12 , Обновлено: 30.07.2024

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков на коллегии УВД Брестского облисполкома 30 июля потребовал "активизировать" привлечение граждан к административной ответственности за "грубые нарушения" правил дорожного движения (ПДД).

Как передали в Telegram-канале МВД, особенно это поручение касается нарушения правил маневрирования на дорогах. По словам Кубракова, для работы необходимо максимально задействовать весь потенциал технического оснащения правоохранителей, в том числе квадрокоптеры.

Глава МВД также напомнил, что Беларусь в 2025 году ждут президентские выборы, поэтому милиции важно тщательно подготовиться к несению службы в этот период. “Нужно быть готовыми к любому развитию событий!” - заявил Кубраков и добавил, что “расслабляться нельзя”.

А после коллегии министр внутренних дел отправился на базу ОМОН УВД Брестчины, где главе ведомства показали технику, вооружение и спецсредства подразделения. “ОМОН укомплектован на сто процентов и готов к электоральному периоду”, - отметил Кубраков.

Фото: МВД Беларуси

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Фото: МВД Беларуси

Ранее Telegraf.news сообщал, что глава МВД Беларуси поручил Главному управлению по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) найти в стране тех, кто “искусственно нагнетает обстановку и осуществляет информационные вбросы”, которые не соответствуют действительности.

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Также мы писали, что Кубраков на заседании коллегии минской милиции 24 июля поручил отправлять курсантов и сотрудников Академии МВД и факультета внутренних войск Военной академии работать “на земле” в каждый район столицы.

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