ГАИ Беларуси объявила в двух областях рейды - кому и где грозит штраф до Br7400, а за кем будут гоняться на мотоциклах

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Опубликовано: 12.09.2023 13:43 , Обновлено: 12.09.2023

В Беларуси Госавтоинспекция объявила о рейдах. В ведомстве рассказали, за кем будут особо следить в эти дни, кому грозит крупный штраф (до 7400 рублей), а за кем, при необходимости, устроят погоню на мотоциклах.

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С 13 по 15 сентября ГАИ Могилевской области пообещала усилить контроль за тем, как соблюдаются правила дорожного движения на железнодорожных переездах. Там инспектора проведут мероприятия, направленные на предупреждение ДТП.

В ГАИ напомнили, что место пересечения ж/д путей - один из наиболее опасных участков, где необходимо проявлять максимальную внимательность и осторожность.

[info_b]За нарушение правил проезда жд-переезда предусмотрен штраф до четырех базовых величин (до 148 рублей).[/info_b]

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А в Витебской области с 13 по 17 сентября ГАИ будет следить за мотоциклистами. В Госавтоинспекции рассказали, что испектора организуют отработки населенных пунктов и автодорог, с применением гласного, негласного и смешанного контроля за дорожным движением, в том числе с привлечением нарядов ДПС в составе мотопатрулей.

[info_b] С начала 2023 года в области произошло 15 ДТП по вине мотоциклистов, в результате которых один человек погиб, 18 получили травмы. Только за истекший период сентября а области случилось пять аварий с участием мототранснорта, в которых один человек погиб и пять получили ранения. [/info_b]

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Сотрудники ГАИ пообещали обратить внимание не только на байкеров, но и на других участников дорожного движения, провести «профилактику по пресечению грубых нарушений ПДД», к коим относится вождение в пьяном виде.

[info_b]Госавтоинспекция напомнила, что ответственность за езду в нетрезвом виде зависит от концентрации спирта в крови: от 0,3 до 0,8 промилле - до 100 базовых величин (до 3700 рублей) с лишением прав заниматься определенной деятельностью сроком на три года; свыше 0,8 промилле - до 200 базовых (до 7400 рублей) с лишением права заниматься некоторой деятельностью сроком на пять лет.[/info_b]

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что ГАИ и налоговая объявили рейды по Минску. Кого ловят?

ГАИ и налоговая объявили рейды по Минску. Кого ловят?