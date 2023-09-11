ГАИ и налоговая объявили рейды по Минску. Кого ловят?
Минская милиция совместно с сотрудниками налоговой службы объявили рейды. В ГАИ рассказали, за кем будут следить в ближайшие дни.
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Сотрудники ГАИ совместно с представителями из налоговой, досматривают маршрутки. И, еслиинспектораконтролируют соблюдение маршрутчиками ПДД, наличие документов и состояние маршруток, то сотрудники налоговой службы проверяют кассовый аппарат, контролируют выдачу чеков об оплате проезда пассажирами.
Кроме того, в ГАИ сообщили, что с 12 по 14 сентября инспектора будут следить за тем, как водители и пешеходы соблюдают ПДД на железнодорожных переездах: организуют форму негласного и смешанного контроля
В Госавтоинспекции напомнили, что водители могут пересекать жд-пути только по железнодорожным переездам. При этом водитель обязан руководствоваться ПДД и указаниями дежурного по жд-переезду, требованиями светофоров, дорожных знаков, разметки, положением шлагбаума и звуковым сигналом.
Запрещается:
- выезжать на жд-переезд, если за ним затор, который вынудит остановиться на переезде;
- объезжать с выездом на встречную полосу движения стоящие перед жд-переездом транспортные средства (ТС);
- самовольно открывать шлагбаум.
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В случае, когда движение через переезд запрещено, водитель должен остановиться у знака «Движение без остановки запрещено» или «Стоп-линия», а при их отсутствии — перед светофором, при отсутствии светофора – не ближе 5 метров от шлагбаума, при отсутствии техсредств организации дорожного движения – не ближе 10 метров до ближайшего рельса.
При вынужденной остановке ТС на жд-переезде водитель должен включить аварийную сигнализацию, высадить пассажиров и принять меры для освобождения переезда.
За нарушение правил проезда переезда, предусмотрен штраф от двух до четырех базовых величин (от 74 до 148 рублей).
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в милиции пояснили, в каком случае накажут водителя, который окатил водой пешехода.
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