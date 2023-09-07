Штраф до Br1110 - В милиции пояснили, в каком случае накажут водителя, который окатил водой пешехода
Наверняка любой из белорусов сталкивался с этим: идете вы по тротуару, а мимо на скорости проносится машина и водой из лужи окатывает вас водой. В милиции рассказали, в каком случае водителя могут за это наказать.
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По словам Игоря Литвинова, участкового инспектора ООПП Барановичского ГОВД, для того чтобы привлечь водителя к ответственности, нужно доказать, что он сделал это специально. В этом случае его привлекут к административной ответственности по статье 19.1 (“Мелкое хулиганство”). Максимальное наказание, которое за это предусмотрено, - до тридцати базовых величин (до 1110 рублей), или общественные работы, или административный арест.
Если же злой умысел не будет доказан, то в действиях водителя правонарушения не будет, но пострадавший имеет право обратиться в суд с иском в отношении организации, обслуживающей участок дороги, на котором произошел инцидент, для взыскания морального и материального вреда, пояснили “Нашему краю” в милиции.
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