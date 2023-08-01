До 5 лет пешеходом. В ГАИ опубликовали список, за что белорусов могут лишить прав
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В Госавтоинспекции напомнили, за что белорусов могут лишить водительских прав. Список состоит из 14 пунктов.
В ГАИ напомнили, за какие нарушения и на какой срок могут лишить водительских прав.
до 6 месяцев :
- за управление мотоциклом, мопедом на одном колесе, за движение, когда водитель не держится за руль или не держит ноги на педалях (подножке);
- за невыполнение неоднократных требований сотрудника органов внутренних дел об остановке транспортного средства (ТС).
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до 1 года :
- за превышение скорости, повторно в течение года после наложения административного взыскания;
- за нарушение правил пользования звуковыми сигналами в месте массовых мероприятий;
- за нарушение правил обгона или выезд на полосу встречного движения в случаях, когда это запрещено ПДД;
- за создание препятствий к проезду ТС оперативного назначения.
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до 2-х лет :
- за умышленное блокирование транспортных коммуникаций;
- за нарушение ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки;
- за нарушение ПДД, повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного повреждения;
- за оставление водителем места ДТП, участником которого он является, в случаях, когда это запрещено законом;
- невыполнение неоднократных требований сотрудника органов внутренних дел об остановке ТС, повлекшее преследование такого лица сотрудниками ОВД.
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на 3 или 5 лет:
- за управление ТС в пьяном виде, в зависимости от степени опьянения;
- за передачу управления ТС пьяному человеку;
- употребление спиртного до прохождения освидетельствования на предмет состояния алкогольного опьянения.
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