До 5 лет пешеходом. В ГАИ опубликовали список, за что белорусов могут лишить прав

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Опубликовано: 01.08.2023 12:10 , Обновлено: 01.08.2023

В Госавтоинспекции напомнили, за что белорусов могут лишить водительских прав. Список состоит из 14 пунктов.

В ГАИ напомнили, за какие нарушения и на какой срок могут лишить водительских прав.

до 6 месяцев :

за управление мотоциклом, мопедом на одном колесе, за движение, когда водитель не держится за руль или не держит ноги на педалях (подножке);

за невыполнение неоднократных требований сотрудника органов внутренних дел об остановке транспортного средства (ТС).

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до 1 года :

за превышение скорости, повторно в течение года после наложения административного взыскания;

за нарушение правил пользования звуковыми сигналами в месте массовых мероприятий;

за нарушение правил обгона или выезд на полосу встречного движения в случаях, когда это запрещено ПДД;

за создание препятствий к проезду ТС оперативного назначения.

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до 2-х лет :

за умышленное блокирование транспортных коммуникаций;

за нарушение ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки;

за нарушение ПДД, повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного повреждения;

за оставление водителем места ДТП, участником которого он является, в случаях, когда это запрещено законом;

невыполнение неоднократных требований сотрудника органов внутренних дел об остановке ТС, повлекшее преследование такого лица сотрудниками ОВД.

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на 3 или 5 лет:

за управление ТС в пьяном виде, в зависимости от степени опьянения;

за передачу управления ТС пьяному человеку;

употребление спиртного до прохождения освидетельствования на предмет состояния алкогольного опьянения.

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