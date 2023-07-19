Лишают прав в 70% случаев – В ГАИ рассказали, за какие нарушения ПДД белорусские водители не могут отделаться штрафом

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Опубликовано: 19.07.2023 13:24 , Обновлено: 21.04.2024

В Госавтоинспекции Гродненского облисполкома рассказали, за какие нарушения Правил дорожного движения белорусские водители вряд ли смогут отделаться одним лишь штрафом, а с большой долей вероятности будут лишены водительских прав на 3 -12 месяцев.

Речь идёт о повторном превышении скорости. В одной только Гродненской области с начала 2023 года за это привлекли к ответственности 137 водителей. В результате 97 нарушителей лишились водительских прав, то есть 70% от их общего числа.

Как отметили в областной ГАИ, количество таких нарушений скоростного режима на дорогах существенно возрастает в летний сезон. Там также напомнили о штрафах, которые грозят не только нарушителям-рецидивистам, но и всем, кто не придерживается требований ПДД. Согласно положениям статьи 18.12 КоАП Беларуси предусматривает штраф за превышение скорости:

от 10 до 20 км/ч — до одной базовой величины (сейчас 37 рублей);

от 20 до 30 км/ч — от одной до трех базовых величин (от 37 до 111 рублей);

от 30 до 40 км/ч — от трех до десяти базовых величин (от 37 до 370 рублей);

более чем на 40 км/ч — от восьми до двенадцати базовых величин (от 296 до 444 рублей).

Если водитель превысил скорость движения более 20 км/ч повторно в течение одного года после наложения административного взыскания влечет, ему грозит штраф в размере от 5 до 15 базовых величин (сейчас от 185 до 555 рублей) или лишение права управления транспортными средствами сроком до одного года.

В ГАИ напомнили белорусам, когда штрафы вырастают сразу на 2 базовые величины

Ранее в ГАИ также разъяснили, почему в некоторых случаях белорусам придётся платить на 2 базовые величины больше изначальной суммы штрафа.

В МВД изменили алгоритм оплаты штрафов за превышение. Как теперь платить белорусам?

Кстати, оплачивать штрафы за превышение скорости, выписанные Госавтоинспекцией на основании данных камер фотофиксации, через систему “Расчет” ЕРИП белорусы теперь будут по-новому, поскольку недавно изменили алгоритм оплаты штрафов.

А в случае, если превышение скорости или иные действия водителя приведут к ДТП, виновнику придётся оплатить не только штраф, но и дополнительные счета, порой в тысячи рублей.

Приходят счета. За что ещё, кроме штрафов, платят белорусы, попавшие в аварии?