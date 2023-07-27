В МВД Беларуси анонсировали новые правила установки камер фотофиксации. Что изменится?

Опубликовано: 27.07.2023 08:32 , Обновлено: 27.07.2023

В ближайшее время Министерство внутренних дел планирует скорректировать правила установки камер фотофиксации, как минимум - на улицах Минска. О необходимости таких изменений заявил на днях глава ведомства Иван Кубраков, выступая на заседании коллегии ГУВД Мингорисполкома.

Нарушение скоростных режимов на городских улицах Кубраков назвал “актуальной проблемой”, которая “требует активизации усилий” сотрудников правоохранительных органов, и анонсировал изменения в процесс установки средств фотофиксации в Минске.

“Размещать их нужно на основании анализа в проблемных с точки зрения аварийности местах”, - пояснил глава МВД.

На заседании коллегии ГУВД Мингорисполкома Кубраков также указал на необходимость развивать системы мониторинга общественной безопасности и “более широкого использования камер видеонаблюдения”. Это, по мнению министра внутренних дел, должно способствовать оперативному “раскрытию злодеяний, совершенных в общественных местах”.

Напомним, в июле в Беларуси изменили алгоритм оплаты штрафов, выписанных Госавтоинспекцией на основании данных камер фотофиксации, через систему “Расчет” ЕРИП. Теперь белорусам, чтобы оплатить штраф за превышение скорости, нужно следовать по новому пути в дереве услуг ЕРИП.

В МВД изменили алгоритм оплаты штрафов за превышение. Как теперь платить белорусам?