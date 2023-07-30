Наказали уже 9000 водителей. ГАИ объявила об "усилении контроля" по всей Беларуси. Что проверяют?

Опубликовано: 30.07.2023 13:32 , Обновлено: 30.07.2023

В Госавтоинспекции Беларуси сообщили, что все патрули на дорогах усилили контроль за соблюдением водителями правил перевозки пассажиров и тем, пристегиваются ли они сами. Для этого по всей стране устроили соответствующие "мероприятия".

Сколько продлится усиленный контроль, в Госавтоинспекции не уточнили, так что не забывать про ремни безопасности и жёсткие кресла, придется постоянно.

В ГАИ Минска уточнили, что только в столице за первые полгода “за игнорирование требований об использовании ремней безопасности” к ответственности привлекли 6760 водителей, а ещё 2336 минских автовладельцев уличили в нарушении правил перевозки несовершеннолетних.

Какова статистика в других областях Беларуси, в ГАИ не рассказали, но можно предположить, то речь идет о нескольких десятках тысяч выявленных случаев аналогичных нарушений.

[info_b]За непристегнутый ремень водителю согласно части 3 статьи 18.11 КоАП, грозит штраф в 37 рублей. Однако, если если меньше года назад за это уже наказывали, то штраф уже составит от 74 до 185 рублей. Впрочем, вместо штрафа инспектор ГАИ должен вынести письменное предупреждение, если в течение года до правонарушения его за не пристёгнутый ремень не наказывали или не выносили за это письменное предупреждение.[/info_b]

В ГАИ напомнили, что при перевозке детей обязательно надо использовать бустеры и кресла, и не только потому что так гласят ПДД.

“Важно знать и понимать, что при аварийной ситуации системы безопасности автомобилей не рассчитаны на защиту детей. Поэтому при их перевозке нужно использовать детские удерживающие устройства”, - сообщили в ГАИ.

Также там потребовали, чтобы белорусские водители “при использовании личного автотранспорта” обязательно пристёгивались ремнями безопасности.

Ранее Телеграф сообщил, что Госавтоинспекция объявила очередную общереспубликанскую акцию и новые рейды с “массированными отработками автодорог” по всей стране. Дополнительные наряды ДПС с 27 июля по 1 августа также пообещали отправить к местам массового отдыха и к круглосуточным магазинам.

ГАИ начала «массированную отработку» по всей Беларуси. Кого будут «скрытно» контролировать до 1 августа?