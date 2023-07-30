Telegraf.news
ru

Наказали уже 9000 водителей. ГАИ объявила об "усилении контроля" по всей Беларуси. Что проверяют?

Наказали уже 9000 водителей. ГАИ объявила об "усилении контроля" по всей Беларуси. Что проверяют?
Подпишитесь на Телеграф:

В Госавтоинспекции Беларуси сообщили, что все патрули на дорогах усилили контроль за соблюдением водителями правил перевозки пассажиров и тем, пристегиваются ли они сами. Для этого по всей стране устроили соответствующие "мероприятия".

Сколько продлится усиленный контроль, в Госавтоинспекции не уточнили, так что не забывать про ремни безопасности и жёсткие кресла, придется постоянно.

В ГАИ Минска уточнили, что только в столице за первые полгода “за игнорирование требований об использовании ремней безопасности” к ответственности привлекли 6760 водителей, а ещё 2336 минских автовладельцев уличили в нарушении правил перевозки несовершеннолетних.

Какова статистика в других областях Беларуси, в ГАИ не рассказали, но можно предположить, то речь идет о нескольких десятках тысяч выявленных случаев аналогичных нарушений.

[info_b]За непристегнутый ремень водителю согласно части 3 статьи 18.11 КоАП, грозит штраф в 37 рублей. Однако, если если меньше года назад за это уже наказывали, то штраф уже составит от 74 до 185 рублей. Впрочем, вместо штрафа инспектор ГАИ должен вынести письменное предупреждение, если в течение года до правонарушения его за не пристёгнутый ремень не наказывали или не выносили за это письменное предупреждение.[/info_b]

В ГАИ напомнили, что при перевозке детей обязательно надо использовать бустеры и кресла, и не только потому что так гласят ПДД.

“Важно знать и понимать, что при аварийной ситуации системы безопасности автомобилей не рассчитаны на защиту детей. Поэтому при их перевозке нужно использовать детские удерживающие устройства”, - сообщили в ГАИ.

Также там потребовали, чтобы белорусские водители “при использовании личного автотранспорта” обязательно пристёгивались ремнями безопасности.

Ранее Телеграф сообщил, что Госавтоинспекция объявила очередную общереспубликанскую акцию и новые рейды с “массированными отработками автодорог” по всей стране. Дополнительные наряды ДПС с 27 июля по 1 августа также пообещали отправить к местам массового отдыха и к круглосуточным магазинам.

ГАИ начала «массированную отработку» по всей Беларуси. Кого будут «скрытно» контролировать до 1 августа?

Темы: