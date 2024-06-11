«Чтобы не было коллапса» - Белорусские перевозчики предложили создать национального оператора такси

Опубликовано: 11.06.2024 08:55 , Обновлено: 15.11.2024

Ассоциация профессиональных перевозчиков пассажиров (АППП) выступила с предложением создать в Беларуси национального оператора такси. По словам председателя ассоциации Екатерина Станкевич, это обеспечит "огромные поступления в бюджет", а пассажирам даст больше гарантий на защиту их прав, чем при пользовании услугами популярных сейчас агрегаторов.

Выступая в эфире гостелеканала СТВ, Станкевич объяснила, почему работающие в Беларуси агрегаторы такси не хотят менять свой юридический статус и признавать себя диспетчерами. По её словам, это связано с нежеланием делиться прибылью.

“Вы понимаете, что такое оборот от всех перевозок. Это десятки миллионов долларов, которые можно использовать в своих законных целях”, - заявила глава АППП.

Она пояснила, что по действующему белорусскому законодательству агрегаторы, получая деньги за перевозку пассажиров, могут оставить себе свою комиссию в 20-27%, а остальное перечислить перевозчикам. В свою очередь диспетчеры такси обязаны перечислять деньги перевозчику напрямую, а уже он должен оплатить диспетчеру услуги, которые тот ему предоставил.

“Нашим предложением является разработка национального оператора, чтобы не было этого коллапса. Это огромные поступления в бюджет”, - заявила Станкевич.

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По её словам, это позитивно отразится и на правах пассажиров, которые будут в большей степени защищены, чем в случае с агрегаторами такси.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что белорусские компании, которые занимаются пассажирскими перевозками, зимой этого года предупредили о риске серьёзного дефицита кадров в их сфере в ближайшем будущем из-за новых требований в водителям маршруток в Беларуси. Новые правила Минтранса заработали с 21 января 2024 года, а реальные проблемы в отрасли председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров Беларуси Екатерина Станкевич спрогнозировала «через 6-7 месяцев», то есть ближе к осени этого года.

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