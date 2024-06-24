"Разные совсем вещи" - Чиновники объяснили, почему белорусским таксистам запретят пользоваться машинами в "личных целях", но разрешат "для собственных нужд"

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Опубликовано: 24.06.2024 13:00 , Обновлено: 15.11.2024

На прошлой неделе в Минске прошла встреча представителей Министерства транспорта и коммуникаций с белорусскими перевозчиками, которые занимаются пассажирскими перевозками на такси. В числе прочего чиновники объяснили, почему белорусским таксистам в скором времени официально запретят пользоваться своими авто в "личных целях", разрешив при этом использовать их "для собственных нужд".

Встречу с перевозчиками Минтранс организовал в связи с тем, что этим летом вступает в силу часть президентского указа №32 “Об автомобильных перевозках пассажиров”, который предусматривает создание в стране специального Реестра автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении.

В ходе встречи с представителями транспортного ведомства одна из предпринимательниц поинтересовалась, действительно ли после полного вступления в силу нового указа на автомобилях, работающих в такси, имеющих соответствующую цветографическую окраску, водители не смогут в свободное от работы время ездить по своим делам.

По словам чиновников, это, действительно, будет рассматриваться Транспортной инспекцией, которой поручено вести реестр автомобильных перевозчиков, как нарушение Правил дорожного движения.

По словам начальника управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Андрея Гладкого, нарушением будет считаться даже условная поездка таксиста на дачу с семьёй в свой выходной день на личном авто, на котором он работает в такси.

Чтобы избежать наказания для водителей в таких случаях Гладкий рекомендовал использовать путевые листы и прописывать в них, для чего используется автомобиль. При этом указывать использование “в личных целях”, по словам чиновника, запрещено, вместо этого следует прописывать в путевом листе иную формулировку - “для собственных нужд”.

“Чтобы вы понимали - это разные совсем вещи. Личная цель - это для семейных, бытовых и других нужд, а перевозка собственных нужд - это когда вы там, условно, едете к месту проведения гостехосмотра в рамках исполнения ваших обязанностей”, - попытался объяснить разницу этих двух понятий представитель Минтранса.

В комментариях под видео в соцсети TikTok, куда попало видео со встречи в Минтрансе, такое нововведение вызвало бурную реакцию среди самих водителей, ведь многие приходят в таксопарки работать на личных авто и такие ограничения посчитали мягко говоря нелогичными.

“Я сам купил и мне ещё нельзя будет ездить, на СВОЁМ авто!? Это БРЕД полный! Плачу налоги,страховки и ещё нельзя?”, - возмутился в комментариях один из зрителей.

А некоторые комментаторы выразили опасения по поводу того, что подобные ограничения в скором времени могут ввести и для представителей других профессий.

“Интересно… А плиточники могут сами себе плитку класть, или для этого нужно отдельный инструмент покупать?”, - задался вопросом один из зрителей.

Для чего нужен новый госреестр перевозчиков?

Ранее Telegraf.news рассказывал, что белорусам, которые занимаются пассажирскими перевозками, для продолжения работы в ближайшее время придётся зарегистрироваться в новом госреестре.

С 1 августа по 31 октября 2024 года для белорусских таксистов будет действовать своеобразный переходный период. За это время они могут вносить сведения в создаваемый новый реестр пассажирских перевозчиков без взимания государственной пошлины. По окончании этого периода за любые действия, касающиеся реестра, будет предусмотрена госпошлина, размер которой уже определили белорусские законодатели.

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Между тем, ещё зимой этого года белорусские компании, которые занимаются пассажирскими перевозками, предупредили о риске серьёзного дефицита кадров в их сфере в ближайшем будущем из-за новых требований в водителям маршруток в Беларуси. Новые правила Минтранса заработали с 21 января 2024 года, а реальные проблемы в отрасли председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров Беларуси Екатерина Станкевич спрогнозировала «через 6-7 месяцев», то есть ближе к осени этого года.

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В свою очередь Ассоциация профессиональных перевозчиков пассажиров и вовсе выступила с предложением создать в Беларуси национального оператора такси. По словам председателя ассоциации Екатерина Станкевич, это обеспечит “огромные поступления в бюджет”, а пассажирам даст больше гарантий на защиту их прав, чем при пользовании услугами популярных сейчас агрегаторов.

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