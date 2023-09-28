Для оплаты дезинфекции авто на белорусской границе ввели электронную марку
Чтобы оплатить обязательную дезинфекцию в КПП на белорусской границе, кроме обычной контрольной ввели еще электронную. Соответствующий указ Александра Лукашенко опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно документу, занимающееся обязательной дезинфекцией предприятие «БелГлобалГарант» должно создать и внедрить электронную информационную систему продажи и контроля действительности электронных контрольных марок.
Действительными будут как обычная контрольная марка, выдаваемая после дезинфекции, так и электронная контрольная марка.
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Также в указе прописано, что «при отсутствии у водителя или владельца транспортного средства контрольной марки или действительной электронной контрольной марки и отказе в ее приобретении» транспортное средство не пропустят в Беларусь.
Указ вступил в силу после опубликования.
[info_b]С полным его текстом вы можете ознакомиться здесь.[/info_b]
Напомним, с 1 сентября во всех КПП на границе с Литвой, Латвией и Польшей заработали станции дезинфекции.
На белорусской границе ввели обязательную дезинфекцию авто. Когда начнут брать за это деньги?
А с 16 сентября эта услуга стала платной. Дезинфекцию обязательно должны пройти все транспортные средства, въезжающие в страну.
На границе с Беларусью заработала обязательная дезинфекция транспорта. Сколько стоит?
Сколько стоит?
- обработка легкового автомобиля — 2 рубля;
- автобуса — 30 рублей;
- грузовая машина — 95 рублей.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что транспортная инспекция начала изымать авто у белорусских таксистов.
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