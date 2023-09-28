Для оплаты дезинфекции авто на белорусской границе ввели электронную марку

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Опубликовано: 28.09.2023 13:02 , Обновлено: 28.09.2023

Чтобы оплатить обязательную дезинфекцию в КПП на белорусской границе, кроме обычной контрольной ввели еще электронную. Соответствующий указ Александра Лукашенко опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, занимающееся обязательной дезинфекцией предприятие «БелГлобалГарант» должно создать и внедрить электронную информационную систему продажи и контроля действительности электронных контрольных марок.

Действительными будут как обычная контрольная марка, выдаваемая после дезинфекции, так и электронная контрольная марка.

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Также в указе прописано, что «при отсутствии у водителя или владельца транспортного средства контрольной марки или действительной электронной контрольной марки и отказе в ее приобретении» транспортное средство не пропустят в Беларусь.

Указ вступил в силу после опубликования.

[info_b]С полным его текстом вы можете ознакомиться здесь.[/info_b]

Напомним, с 1 сентября во всех КПП на границе с Литвой, Латвией и Польшей заработали станции дезинфекции.

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А с 16 сентября эта услуга стала платной. Дезинфекцию обязательно должны пройти все транспортные средства, въезжающие в страну.

На границе с Беларусью заработала обязательная дезинфекция транспорта. Сколько стоит?

Сколько стоит?

обработка легкового автомобиля — 2 рубля;

автобуса — 30 рублей;

грузовая машина — 95 рублей.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что транспортная инспекция начала изымать авто у белорусских таксистов.

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