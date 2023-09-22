Конфискуют? Латвия решила запретить машины с белорусскими номерами

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Опубликовано: 22.09.2023 14:23 , Обновлено: 22.09.2023

Министерство юстиции Латвии 22 сентября сообщило, что начало подготовку законопроекта, который запретит нахождение транспортных средств с белорусскими и российскими номерами на территории страны. Обещают конфисковать?

«Минюст внесет в Сейм законопроект об изменениях в законодательной базе, которые не позволят транспортным средствам, зарегистрированным в России и Беларуси, оставаться в Латвийской Республике», – сообщили в латвийском ведомстве.

Министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере рассказала, что проект закона предусматривает конфискацию, если в течение 3 месяцев автомобиль не будет перерегистрирован или вывезено из Латвии. Таким образом, судя по всему, въезжать в Латвию на белорусских машинах будет можно, но на ограниченный срок.

В Минюсте Латвии уточнили, что закон готовится в связи с новыми разъяснениями Еврокомиссии по поводу запрета россиянам на ввоз на территорию ЕС личных вещей и автомобилей.

“Любой гость, приезжающий в Латвию, должен уважать законы и порядок нашей страны. Пересечение границы Евросоюза на транспортном средстве, зарегистрированном в России, а значит, и нахождение в Латвии, является нарушением санкций”, - заявила латвийская министр.

По ее словам, конфискованные автомобили с российскими и белорусскими номерами могут передаваться в пользу Украины. А белорусов и россиян министр попросила передвигаться по стране “с номерами, зарегистрированными в Латвии, пешком или на общественном транспорте, соблюдая закон и правила дорожного движения”.

Ранее Телеграф писал, что Еврокомиссия вынуждена была дополнительно разъяснять таможенные ограничения и правила въезда в Евросоюз на личном автотранспорте, введенные для граждан России. На пресс-конференции в понедельник, 11 сентября, официальный представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри разъяснил, что россиянам при въезде в ЕС всё же разрешат провезти, а что — точно конфискуют.

Еврокомиссия разрешила не забирать у россиян одежду при въезде в ЕС. А что точно конфискуют?

А тем временем, МИД Беларуси только отреагировал на другой “недружественный шаг” Риги. Там назвали “деструктивным” закрытие одного из двух латвийских КПП на границе с Беларусью.