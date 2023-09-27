Транспортная инспекция начала изымать авто у белорусских таксистов. За что?

Опубликовано: 27.09.2023 09:30 , Обновлено: 15.11.2024

Транспортная инспекция активно взялась за водителей такси в столице. Начальник управления филиала Транспортной инспекции по Минску и области Александр Коваленко рассказал, за какие нарушения таксистам может грозит штраф в 3700 рублей, конфискация всего полученного дохода, а у кого могут изъять и сам автомобиль.

По словам Коваленко, изъятие авто грозит в первую очередь тем водителям, которые занимаются незаконной предпринимательской деятельностью.

“Официально они нигде не трудоустроены и ИП у них также не открыто. Если человек, например, работает по договору на какой-то работе, но вечером на своей машине принимает клиентов от борта — это тоже незаконная предпринимательская деятельность, — рассказал Коваленко в интервью порталу Onliner.

За это таксиста-нелегала могут привлечь по части 2 статьи 13.3 КоАП и оштрафовать на 100 базовых величин (сегодня это 3700 рублей ). Водителю также грозит конфискация - как всего дохода, полученного нелегальным путём, так и машины, как “орудия и средства совершения правонарушения”. При чем выявляют нелегальных таксистов, по словам Коваленко, в том числе, и в ходе своеобразных “контрольных закупкок”, когда сотрудники Транспортной инспекции в гражданском под видом клиентов вызывают такси и фиксируют всё на камеру.

Представитель Транспортной инспекции рассказал, что с начала таких активных рейдов по таксистам-нелегалам в Минске и области на штрафстоянку отогнали уже 8 транспортных средств. Их дальнейшую судьбу будет решать суд - первое заседание по конфискованным авто запланировано на 27 сентября.

Водителям «Яндекс.Такси» также грозит конфискация авто?

Коваленко также объяснил, считается ли незаконной предпринимательской деятельностью работа водителя через мобильные приложения, например, «Яндекс.Такси», без заключения официального договора с автопарком. По его словам, в этом случае “ответственность скорее будет нести руководитель автопарка, который не оформил сотрудника в соответствии с законом”.

“Яндекс” передает заказы водителям через юрлиц. Однако в стране есть и другой сервис, который делает это напрямую — отдавая клиентов физлицу, выступая в роли диспетчера. В таком случае водители, которые не оформили ИП и работают через этот сервис, занимаются незаконной предпринимательской деятельностью”, - пояснил он.

Напомним, весной этого года министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков приказал сотрудникам Госавтоинспеции максимально «жестко» наказывать белорусов за грубые нарушения Правил дорожного движения (ПДД). Тогда Телеграф рассказывал, кому из водителей грозит штраф в 7400 рублей, конфискация авто и лишение прав, а кому - даже ограничение свободы на срок до 2 лет.

Конфискация и лишение — Глава МВД приказал ГАИ «жестко» наказывать белорусских водителей