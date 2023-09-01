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На белорусской границе ввели обязательную дезинфекцию авто. Когда начнут брать за это деньги?

На белорусской границе ввели обязательную дезинфекцию авто. Когда начнут брать за это деньги?
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С 1 сентября 2023 года на всех пунктах пропуска на белорусской границе начали полноценно работать специальные автоматические станции дезинфекции. Теперь водителям в обязательном порядке придётся проезжать через них, чтобы пересечь границу, и если пока эта процедура для них бесплатна, в скором времени за неё придётся дополнительно платить.

О новшествах на белорусской границе написал белорусский портал Onliner, ссылаясь на представителя ООО “БелГлобалГарант” - предприятия, которое занимается реализацией проекта по установке автоматических станций дезинфекции на белорусской границе.

Как пояснил представитель компании,обрабатывать кузова автомобилей будут препаратом, который уничтожает большинство вирусов.

“Назначение — в первую очередь ветеринарное, для снижения риска ввоза на территорию страны возбудителей опасных инфекций. Станции уже работают в штатном режиме”, - завил он и пояснил, как в будущем планируется взимать с водителей плату за дезинфекцию.

По его словам, для оплаты придётся приобретать контрамарку - через отделения банков и страховых компаний в пунктах пропуска, либо через терминал самообслуживания. После оплаты водителю необходимо предъявить пограничнику электронную контрольную марку с QR-кодом. Впрочем, по данным издания, взимать плату за эту процедуру на границе не будут ещё как минимум 15 дней.

Напомним, обязательную дезинфекцию транспорта на границе в Беларуси ввели с 1 мая 2022 года. На первом этапе в этом проекте задействовали всего девять пунктов пропуска, теперь же его расширили на все погранпункты.

Дезинфицируют автомобиль только снаружи и только с использованием средств, разрешенных к применению на территории Беларуси. Касается это как грузовых, так и легковых авто.

По данным портала trans.info, на период эксперимента плата за дезинфекцию транспорта составляла:

  • 2 рубля – для легковых авто;
  • 12 рублей – для автобусов;
  • 25 рублей – для грузовиков.
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