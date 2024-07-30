Чем отличаются белорусские Belgee от китайских Geely? На заводе рассказали о нюансе с лакокрасочным покрытием и не только

Опубликовано: 30.07.2024 10:52 , Обновлено: 30.07.2024

Генеральный директор завода Belgee Геннадий Свидерский рассказал, чем отличаются кроссоверы Belgee от оригинальных китайских авто. Один из ключевых моментов - локализованные в России и Беларуси детали.

Напомним, собственный автомобильный бренд Belgee у завода появился в июле 2023 года. Компания выпускает Geely Coolray и Geely Atlas Pro.

Предприятие ориентировано на выпуск до 60 тыс. авто в год с перспективой нарастить объемы, рассказали сотрудники Belgee в разговоре с российским изданием “Известия”. А суточный рекорд по выпуску авто - 307 машин.

Кроссовер Coolray получил на заводе название X50, а Atlas Pro - X70. И та, и другая модель имеют трехцилиндровый турбомотор объемом 1,5 литра.

Как рассказал Свидерский, от оригинальных Geely машины Belgee отличаются локализованными в России и Беларуси деталями. Так, аккумуляторы, колесные диски, ветровые стекла российские, а вот устройство вызова экстренных оперативных служб и шины белорусские (последние выпускает “Белшина”).

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Также, как передали слова гендиректора “Известия”, собранные в Беларуси авто характеризуются повышенной коррозионной стойкостью. Двери, днище, колесные арки и не только сделаны из оцинкованной стали. Сваренный кузов опускают в несколько ванн для нанесения антикоррозийного покрытия.

“С одной стороны вроде ребрендинг не сильно на что-то повлиял, но он существенно расширил возможности по локализации”, - заявил Свидерский.

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И продолжил, что после покупки лицензии компания получила доступ к конструкторской документации, возможность определять срок жизненного цикла машины. “Уже сейчас мы можем делать в автомобилях программные изменения”, - дополнил гендиректор Belgee.

[info_b]Жизненный цикл машины – это период от начала разработки конструкции машины до ее утилизации. Жизненный цикл включает в том числе стадию производства и эксплуатации машины. [/info_b]

При этом разрабатывать и выпускать собственные специальные версии китайских авто Belgee не планирует.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Свидерский анонсировал выпуск нового седана, который должен прийти на смену популярному Geely Emgrand. Гендиректор не исключил, что это может произойти в 2024 году.

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Также мы писали, что Belgee объявил об официальном выходе на российский рынок с 1 июля 2024 года. В компании рассказали, что эксклюзивным дистрибьютором Belgee в России станет компания «Слава Моторс», которая пообещала обеспечить наличие запчастей и расходных материалов, необходимых для своевременного сервисного обслуживания.

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