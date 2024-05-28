«БЕЛДЖИ» запустила в производство новый кроссовер вместо Geely Atlas Pro. Сколько будет стоить?

Опубликовано: 28.05.2024 10:43 , Обновлено: 28.05.2024

Белорусско-китайская компания "БЕЛДЖИ" расширила модельный ряд собственного бренда. В понедельник, 27 мая, на предприятии объявили о запуске в производство нового кроссовера — BELGEE X70, а на официальном сайте компании Geely появилось изображение нового авто и даже указан номер телефона для записи на тест-драйв.

По данным белорусского портала av.by, в производство BELGEE X70 запустили ещё 24 мая. По сути, это тот же Geely Atlas Pro, официально снятый с конвейера, только с другим логотипом. Это второй китайско-белорусский кроссовер компании после BELGEE X50, который начали производить ещё летом 2023 года.

Фото: av.by

Как ив случае с оригинальной версией Atlas Pro, производить BELGEE X70 пообещали по полному циклу, а стоимость нового авто, выпускаемого под новым брендом, пока осталась такой же, как у Atlas Pro - цена на базовую версию сейчас стартует от 77 640 рублей .

Что касается технических характеристик и комплектации, то здесь всё без изменений: кроссовер можно приобрести переднеприводной или в полноприводной версии, мощность бензинового турбомотора может составлять либо 150 л.с., либо 177 л.с. Кроме того, доступна версия с 48-вольтовым стартер-генератором, за которую, правда, придётся заплатить на порядок больше - от 85 560 руб.лей .

Кроме того, по данным портала av.by, в будущем “БЕЛДЖИ” пообещала расширить цветовую палитру модели.

Ранее Telegraf.news сообщил, что компания “БЕЛДЖИ” планирует устанавливать на выпускаемые в Беларуси автомобили электронные компоненты российского производства. Такую перспективу на днях озвучил генеральный директор предприятия Геннадий Свидерский, принимая делегацию из Новосибирской области России.

«БЕЛДЖИ» предложила ставить на автомобили российскую электронику