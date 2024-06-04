Belgee объявил о выходе на российский рынок

Опубликовано: 04.06.2024 15:06 , Обновлено: 04.06.2024

Белорусский автомобильный бренд Belgee объявил об официальном выходе на российский рынок. В пресс-службе компании сообщили, что дилерскую сеть марки запустят с 1 июля этого года. На первом этапе модельный ряд Belgee будет представлен популярным городским кроссовером Х50 сегмента B-SUV.

Кроме Belgee Х50, белорусский бренд планирует продавать и другие модели. Так, во второй половине лета ожидается пополнение модельной линейки Belgee семейным кроссовером Х70 сегмента C-SUV с передним или полным приводом, передал российский телеканал “РБК”. К слову, ранее в РФ уже продавали белорусские автомобили, однако их представляли официальные дилеры марки Geely.

В компании рассказали, что эксклюзивным дистрибьютором Belgee в России станет компания «Слава Моторс», которая пообещала обеспечить наличие запчастей и расходных материалов, необходимых для своевременного сервисного обслуживания.

Интересно, что в апреле 2024 года автомобиль Belgee впервые вошёл в десятку самых продаваемых кроссоверов в России — модель X50 заняла девятое место в рейтинге. Тогда самым популярным в сегменте кроссоверов стал Haval Jolion, сообщило издание Lenta.

[info_b]«Белджи» — белорусско-китайское совместное предприятие по сборке легковых автомобилей марки Geely. Один из заводов находится в Борисове и работает с июля 2023 года. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в мае Belgee расширила модельный ряд собственного бренда: на предприятии объявили о запуске в производство нового кроссовера — BELGEE X70, а на официальном сайте компании Geely появилось изображение нового авто и даже указан номер телефона для записи на тест-драйв.

«БЕЛДЖИ» запустила в производство новый кроссовер вместо Geely Atlas Pro. Сколько будет стоить?