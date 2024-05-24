"БЕЛДЖИ" предложила ставить на автомобили российскую электронику

Опубликовано: 24.05.2024 10:26 , Обновлено: 24.05.2024

Белорусско-китайская компания "БЕЛДЖИ" планирует устанавливать на выпускаемые в Беларуси автомобили электронные компоненты российского производства. Такую перспективу на днях озвучил генеральный директор предприятия Геннадий Свидерский, принимая делегацию из Новосибирской области России.

По словам Свидерского, предприятия Новосибирской области в перспективе могут поставлять компании “БЕЛДЖИ” основные электронные компоненты для “уже локализованных под собственным брендом белорусских машин”, сообщило агентство БЕЛТА.

По данным российского портала “Автостат”, белорусско-китайский кроссовер Belgee X50 в апреле 2024 года впервые вошел в ТОП-10 самых продаваемых SUV в России. За месяц их было продано больше трёх тысяч.

Geely обхитрила Belgee? Китайцы начали продажи в СНГ конкурента белорусского кроссовера

Ранее Telegraf.news сообщил, что ещё в начале года президент Беларуси Александр Лукашенко упрекал руководство “БЕЛДЖИ” в том, что производство легковых авто в стране “менее развито”, по сравнению с производством грузовиком, самосвалов и автобусов.

“Очередь бешеная. Люди хотят покупать этот автомобиль. Правительства задача и министра – кровь из носа удовлетворить этот спрос. Надо, насколько это возможно, увеличивать производство легкового транспорта”, – заявил в январе Лукашенко.

Уже в апреле Свидерский отчитался, что за первый квартал 2024 года СЗАО “БЕЛДЖИ” продало больше авто, чем за весь 2022 год, и пообещал, что компания продолжит работу таким образом, чтобы в очередях “стояли машины, а не покупатели”.