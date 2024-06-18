Гендиректор «БЕЛДЖИ» пообещал заменить Geely Emgrand новым седаном и «полностью разделить бренды». Когда?

Опубликовано: 18.06.2024 17:19 , Обновлено: 18.06.2024

Генеральный директор белорусско-китайской компании "БЕЛДЖИ" Геннадий Свидерский объявил о том, что в скором времени два бренда - Geely и BELGEE - будут "полностью разделены" на белорусском и российском рынке. Он также анонсировал выпуск нового седана, который должен придти на смену популярному сейчас Geely Emgrand.

Как пояснил Свидерский, в скором времени дилерские центры Geely начнут предлагать только автомобили марки Geely, а центры BELGEE — только авто под маркой BG, при этом сервисную сеть оставят единой - “чтобы максимально использовать весь накопленный потенциал” и позволить клиентам обслуживать авто на станциях обоих дилеров. В России разделение брендов руководитель компании пообещал завершить в сентябре, в Беларуси - к концу 2024 года.

“По нашей задумке, разделение брендов должно помочь нам охватить больший круг пользователей и представить более комплексный спектр услуг, нежели раньше”, - пояснил цель полного разделения брендов в интервью порталу av.by.

Свидерский также анонсировал скорый вывод на рынок третьей модели авто под маркой BG. Планируется, что это произойдёт уже после завершения процесса разделения брендов. Руководитель компании не исключил, что это будет сделано еще в этом году. Это будет новый седа, который, по сути, заменит популярный ныне Geely Emgrand. Вероятнее всего, машина получит индекс S50.

“Конечно, со стороны кажется, что машины совершенно одинаковые, но мы уже на этом этапе должны закладывать позиционирование собственного бренда”, - прокомментировал Свидерский планы по выпуску “замены” Geely Emgrand.

Ранее Telegraf.news рассказал, что “БЕЛДЖИ” планирует устанавливать на выпускаемые в Беларуси автомобили электронные компоненты российского производства. Такую перспективу Свидерский озвучил, принимая делегацию из Новосибирской области России в мае этого года.

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