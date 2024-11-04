«Белшина» пообещала экономию топлива до 2,5% на новых зимних шинах. Водители оставили свои отзывы на белорусскую резину

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Опубликовано: 04.11.2024 12:59 , Обновлено: 04.11.2024

Поскольку на горизонте всё активнее маячит зима (а с ней - и штрафы за отсутствие зимней "резины"), белорусские водители всё чаще задумываются о замене автомобильных шин. Так как за последнее время многие бренды, к которым привыкли белорусы, либо пропали с рынка, либо стали попросту не по карману, многие решили "в первый раз" переобуться в "Белшину" и уже успели поделиться своими отзывами на шины белорусского производителя.

Сама компания “Белшина” на днях “с гордостью представила” новое поколение зимних и всесезонных шин для легковых авто. Производитель пообещал, что его резина обеспечит покупателю “уверенное вождение и максимальную безопасность” и даже позволит “уменьшить расход топлива до 2,5%” благодаря использованию некоего “нового материала”.

И если по поводу экономии топлива за счёт белорусских шин пользователи пока молчат, то отзывов о качестве и долговечности уже предостаточно. Так, белорусский автомобилист, который публикует в TikTok свои ролики под ником sasha_zhitkevich, посоветовал покупать на зиму “резину” белорусского производителя, компании “Белшина”. Под роликом, который уже набрал почти полмиллиона просмотров, разгорелась бурная дискуссия.

“В этот бюджет лучшей резины я не видел”, - заявил мужчина, отметив, что стоимость одного колеса размером R15 (195/65) сейчас составляет всего 126 рублей , то есть за комплект придётся отдать 504 рубля. Это как минимум в два раза дешевле многих популярных иностранных аналогов.

Впрочем, практически за эту же цену сегодня в Беларуси можно купить российские или некоторые китайские шины. Однако, по словам автора ролика, в отличие от российских и украинских аналогов из того же ценового диапазона недорогая “резина” белорусского производителя не такая шумная, не такая “дубовая” и, по его мнению, долговечная.

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“Если катать летом и зимой, на 3-4 сезона хватает без проблем”, - заявил мужчина. Он пояснил, что сейчас водит Renault Scénic и “не гоняет”, ездя на скорости максимум в 120-130 км/ч.

Под роликом нашлось немало тех, кто поддержал позицию автора, отметив, что за свою цену “резина” хорошая.

“Ездил на “Белшине”, сейчас Michelin. Скажу, сравнив обе, что “Белшина” - вполне достойная резина. А гвоздь что в ту, что в эту входит одинаково”, - написал один зритель.

“Мой авто на зимней “Белшине” проехал из Литвы в Казахстан, а потом в Беларусь. Потом год ездил сам и летом и зимой, и уже второй год пойдёт, а она в отличном состоянии”, - написал другой.

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Однако, были среди комментаторов и те, кто остался недоволен шинами белорусского производства.

“Проехался на новой зимней “Белшине после” пользования зимней Pirelli и понял для себя, что готов доплачивать за безопасность: не держит дорогу в повороте и не тормозит, а кто хвалит - не пробовал лучше”, - заявил один из комментаторов.

Под роликом другого блогера, который “впервые обулся в “Белшину” и попросил написать отзывы от тех, кто уже имел опыт использования продукции этого производителя, мнения зрителей также разделились. Кто-то жаловался на то, что в этой резиной машину “кидает по дороге очень сильно”, кто-то - на то, что она “снашивается быстро” и ездить на ней “невозможно”.

Впрочем, гораздо больше негативных комментариев оказалось на летние шины, а вот зимнюю многие хвалили, отмечая, что хотя она и “шумноватая, но за свои бабки выкатывает норм”.

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[info_b]Отметим, что по действующему в Беларуси законодательству с 1 декабря все автомобили обязаны “переобуться” в зимнюю резину. Впрочем, штраф можно получить даже за неё - если остаточная высота рисунка протектора будет менее 4 мм.

В этом случае водителям грозит либо предупреждение, либо штраф до 1 базовой величины по ч. 2 ст. 18.11 КоАП Беларуси (до 40 рублей сейчас). Если же инспекторы повторно заметят зимние шины с остаточной высотой рисунка протектора меньше 4 мм, то размер штрафа, согласно ч. 8 ст. 18.11, составит от 2 до 5 базовых (от 80 до 200 рублей).[/info_b]

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