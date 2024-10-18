Ждать подорожания? Совмин Беларуси отменил госрегулирвоание цен на десятки марок автомобильных шин

Опубликовано: 18.10.2024 14:17 , Обновлено: 18.10.2024

Совет министров, скорректировав отдельные нормы ценового регулирования, отменило контроль за ценами на премиум-товары. Оказалось, что под эту категорию попали не только косметика, духи и одежда известных мировых брендов, но и десятки торговых марок автомобильных шин и покрышек. Посмотрели, цены на какие именно марки могут в скором времени поползти вверх.

Как пояснили в правительстве, из ценового регулирования вывели товары высокого ценового сегмента, а именно те, что были включены в группу 1, прописанных в постановлении Государственного таможенного комитета Беларуси от 12 февраля 2016 года №5 «Об определении классификаторов и особенностей таможенного декларирования».

В этом постановлении к этой группе отнесено больше десятка брендов производителей автомобильных шин, а именно:

Bridgestone,

Continental,

Cooper,

Dunlop,

Goodyear,

Hankook,

Maxxis,

Michelin,

Nokian,

Pirelli,

Toyo,

Vredestein,

Yokohama.

[info_b]Отметим, что отмена госрегулирования цен на какой-либо товар вовсе не означает автоматическое подорожание этого товара. Однако, это позволяет продавцам не ограничиваться заданной ранее предельной торговой надбавкой, установленной госорганами, следовательно, цена может в большей степени колебаться, в зависимости от таких рыночных показателей, как цены на конкурентные товары, цены поставщиков и даже сезонных факторов.[/info_b]

Такая глубина протектора не даст белорусам утонуть в снегу. Нужно ли переобувать шины в октябре?

Ранее министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов пояснил, почему в Беларуси решили отказаться от государственного регулирования цен на товары премиум-класса. По его словам, “нет смысла регулировать ценообразование и субсидировать состоятельных людей, которые могут себе позволить приобретать такие товар”.

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