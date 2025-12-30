Белорусские коммунальщики изменили стратегию расчистки снега на дорогах – «Без лишнего шума»

Опубликовано: 30.12.2025 08:54 , Обновлено: 30.12.2025

На Беларусь обрушился снежный циклон, подарив радость настоящих зимних забав заскучавших на каникулах школьникам, но изрядно усложнив жизнь автомобилистам и добавив работы коммунальщикам. Последним в эти дни пришлось задействовать всю технику и все рабочие руки, чтобы очистить дороги от снега. Чтобы делать это более эффективно и "без лишнего шума", коммунальщики скорректировали привычную стратегию работы.

О том, как снежная непогода изменила работу дорожных служб и коммунальщиков, рассказали в официальном Telegram-канале Владимира Привалова, председателя городской администрации Гомеля.

Там коммунальные службы перевели на круглосуточный режим работы, а уборку улиц и дорог по ночам определили как отдельную стратегию. “Меньше трафика - больше возможностей привести дороги в порядок”, - объяснили в городской администрации.

Снегоуборочные машины, которые вывели для расчистки снега на крупных автомагистралях, выстроили в звенья, пустив несколько машин одну за другой. В таких звеньях снегоуборочная техника выходит в город систематически.

“Пока один автомобиль сдвигает снежную массу, второй и третий дочищают полотно до нормативного состояния. В итоге - не «проталины», а полноценная очистка всей ширины дороги. Особенно важно это на загруженных городских улицах, где счёт идёт не только на минуты, но и на безопасность. Такой подход позволяет не накапливать проблему, а решать её по мере появления — спокойно, профессионально и без лишнего шума”, - заявили в администрации Гомеля.

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Кстати, Гомельская ГАИ посоветовалаводителям в ближайшее время вовсе отказаться от поездок на личном транспорте из-за сложных погодных условий.

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“На большей части отмечается понижение температуры воздуха, метель, на дорогах снежные заносы, а на отдельных участках дорог порывистый ветер и образование гололедицы”, - описали обстановку, сложившуюся к утру 30 декабря в регионе.

Водителей, которым всё же пришлось сесть за руль, попросили соблюдать повышенную осторожность, особенно на перекрёстках, при подъезде к пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта. Кстати, водителям следует учесть, что в условиях снежной метели не видно будет не только дорожную разметку. Многие дорожные знаки, по словам самих же водителей,оказались заметены снегом, что только обостряет и без того опасную ситуацию на дороге.

Кстати, накануне МЧС Беларуси дал похожие рекомендации водителям по всей Беларуси, поскольку улучшения погодной ситуации в стране не предвидится плоть до Нового года - объявлен “оранжевый” уровень метеопасности из-за сильной гололедицы и порывистого ветра. Поэтому в ведомстве посоветовали не выезжать в город на личном авто.

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Впрочем, тем, кто решит по совету спасателей пересесть на общественный транспорт, следует готовиться к его задержкам из-за заторов на дорогах. В общем, в пробках перед Новым годом, судя по всему, придётся постоять в любом случае.