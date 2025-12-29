МЧС попросило белорусов отказаться от авто до Нового года из-за двух «оранжевых» метеоявлений

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Опубликовано: 29.12.2025 15:41 , Обновлено: 29.12.2025

Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности на два дня - 29 и 30 декабря. При этом синоптики предупредили, что отдельные неблагоприятные метеоявления продержатся как минимум до утра 1 января. В связи с этим в Министерстве по чрезвычайным ситуациям попросили белорусов по возможности отказаться от личных авто до Нового года.

Согласно оперативному предупреждению Белгидромета, опасная гололедица будет держаться на дорогах Минщины, Витебщины, Брестчины, Гродненщины c сегодняшнего вечера (с 21:00 29 декабря) и целые сутки - до 21:00 вторника, 30 декабря. На 31 января уровень опасности по гололедицы синоптики снизили - до жёлтого, то есть потенциально опасного. На таком уровне ситуация на дорогах страны будет оставаться, по расчётам синоптиков, как минимум до утра 1 января.

В то же время завтра к этому неблагоприятному погодному явлению в двух регионах страны (на Брестчине и Гродненщине) прибавится ещё одно - сильный северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 72 км/ч (15-20 м/с).

В довершение ко всему в ночь с 30 декабря на 31 декабря в тех же Брестской и Гродненской областях спрогнозировали потенциально опасную метель - тройное комбо.

Рекомендации МЧС на “оранжевые дни”

В таких условиях есть смысл прислушаться к рекомендациям спасателей. Те предупредили об ухудшении общей ситуации в на дорогах страны и увеличению риска дорожно-транспортных происшествий. Автомобилистам посоветовали на время метелей и опасной гололедицы отказаться от поездок на личном авто, хотя бы в городе.

Впрочем, тем, кто решит по совету спасателей пересесть на общественный транспорт, следует готовиться к его задержкам из-за заторов на дорогах. В общем, в пробках перед Новым годом, судя по всему, придётся постоять в любом случае.

Чтобы не оказаться на праздник в травматологии, на улице в гололёд лучше передвигаться с особой осторожностью, не торопясь, наступая на всю подошву, обходить шаткие строения и конструкции, высокие деревья - в условиях сильного ветра всё это становится предметом повышенной опасности для пешеходов (впрочем, для автомобилистов тоже).

Также в МЧС призвали белорусов готовиться к потенциальным локальным блэкаутам из-за обрывов линий связи и электропередач, так что есть смысл пополнить запасы свечей и обслужить дизельный генератор, если он у вас есть.

А вот тем, кто всё же решит сесть в эти “оранжевые” дни за руль, стоит перечитать рекомендации ГАИ. Накануне, когда Беларусь накрыли внезапные метели, в ведомстве дали ряд полезных советов, которые помогут избежать неприятных сюрпризов на дороге в эти дни.

В МВД призвали водителей «не создавать нервозность». Что проверить в авто перед выездом в метель?