Чем будут посыпать дороги зимой-2026? В Горремавтодоре Минска рассказали, нашли ли альтернативу соли

Опубликовано: 06.11.2025 11:14 , Обновлено: 06.11.2025

Удалось ли белорусским учёным найти достойную альтернативу соли, которую дорожники из года в год используют для борьбы с гололедицей? В Горремавтодоре Мингорисполкома, который отвечает за содержание столичных дорог, подробно рассказали, чем закупились на грядущую зиму.

На запрос автомобильного портала abw.by в Горремавтодоре уточнили, что никакой достойной альтернативы обычной технической соли на сегодняшний день в Беларуси так и не нашли. В прошлом зимнем сезоне дорожники пробовали экспериментальную смесь, разработанную совместно с учёными из Национальной академии наук Беларуси, однако она не проявила себя в “полевых” условиях.

“На сегодняшний день противогололедные материалы на основе технической соли, с точки зрения эффективности и экономической целесообразности, являются оптимальным решением для борьбы с зимней скользкостью”, - заявили в Горремавтодоре.

На предприятии назвали только два вещества, которые планируется использовать для обработки столичных улиц грядущей зимой:

«Галит марки А» в чистом виде,

песчано-соляные смеси на его основе.

[inf]Концентрат минеральный галит марки А используется для обработки дорог и тротуаров в холодное время года, чтобы предотвратить образование гололеда и обледенения. В состав галита входит натрий хлорид (та самая техническая соль), который понижает температуру замерзания воды и улучшает сцепление с дорожным покрытием.[/inf]

“Указанные материалы проходят необходимые испытания и соответствуют требованиям СТБ 1158-2013 “Материалы противогололедные для зимнего содержания автомобильных дорог. Общие технические условия"", – заявили в Горремавтодоре.

Как пояснили эксперты abw.by, соль в чистом виде чаще всего используют в черте города, особенно на крупных автомагистралях. На загородных трассах, а также во дворах и на скоростных трассах чаще применяют песчано-солевую смесь - для лучшего сцепления колес с дорожным покрытием.

Как объясняли ранее дорожники, первые, профилактические обработки дорог солью могут проводить уже в октябре – ноябре. В этом вопросе дорожники ориентируются на официальный прогноз погоды от Белгидромета. Обработку от наледи проводят за 3 часа до прогнозируемых снегопадов, измороси, инея или понижения температуры воздуха до -1°C и ниже. Для цементобетонных дорог, на которые сейчас активно переводят трассы, ведущие в столицу, этот температурный порог даже выше - всего +1°C.

По оценкам Горремавтодора, на предстоящий зимний сезон Минску потребуется порядка 42 тыс. тонн песчано-соляной смеси и 88 тыс. тонн галита марки А. На 15 октября 2025 года на складах было уже заготовлено 27,14 тыс. тонн песчано-соляной смеси (то есть около 60% от плана) и 9,32 тыс. тонн реагента. Запасы материалов пополняют по мере их расходования в течение всего сезона.

А вот на дорогах Могилёвщины, как и в прошлом сезоне, грядущей зимой планируют использовать не только сухие соляные смеси, но и особые жидкие противогололедные реагенты . Как пояснили в РУП «БелдорНИИ», пока практика их применения ограничивается зоной ответственности РУП «Могилевавтодор», но не исключают её распространения и в других областях Беларуси.

Использование твердых кристаллических противогололедных материалов, которые смачивают специальными рассолами, а также обработка жидкими противогололедными реагентами позиционируется разработчиками как более экологичный вариант, чем сухие смеси. Дело в том, что концентрация соли в них меньше, а скорость реакции - выше. Однако в этом варианте есть серьёзное ограничение - жидкие реагенты эффективно работают лишь в условиях незначительных морозов - не ниже -5°С.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в декабре прошлого года белорусские автомобилисты пожаловались на “страшную химию”, которой, по их словам, сотрудники дорожных служб начали обрабатывать трассы с наступлением “минусовой” температуры. Так,в одном из роликов в TikTok жительница Бобруйске продемонстрировала “страшное”, по её словам, состояние своей машины после одной лишь поездки.

«Хана нашим машинам» – Автомобилистка пожаловалась на «химию», которой посыпали белорусские дороги