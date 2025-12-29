В МВД призвали водителей «не создавать нервозность». Что проверить в авто перед выездом в метель?

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Опубликовано: 29.12.2025 09:26 , Обновлено: 29.12.2025

Обильные снегопады, обрушившиеся на Беларусь в минувшее воскресенье, принесли не только радость детишкам, которым впервые с начала этой зимы удалось расчехлить санки с тюбингами, но и немало головной боли автомобилистам. Обстановка на дорогах резко ухудшилась, что привело к десяткам аварий. В связи с этим Министерство внутренних дел дало водителям несколько полезных советов, которые помогут избежать неприятных сюрпризов на дороге в метель.

Метели пришли в Беларусь надолго?

Судя по оперативному прогнозу Белгидромета, снежные метели, пришедшие к нам с северо-запада, выходными не ограничатся. В понедельник, 29 декабря, большей части территории страны спрогнозировали осадки - снег или мокрый снег. И хотя метель несколько ослабнет, расслабиться водителям непогода точно не даст.

В течение суток во многих районах температура воздуха будет колебаться от минуса к плюсу, что будет способствовать образованию ледяной корки на дороге. Несмотря на все усилия ЖКХ и дорожников, которые обильно посыпают дороги песчано-солевой смесью, водителю в таких непростых условиях всегда стоит быть готовым к “ледяным” участкам.

К тому же, судя по прогнозу Белгидромета на ближайшие три дня, такие “снежные” условия сохранятся как минимум до конца календарного года - в прогнозе метели с мокрым снегом, сильным порывистым ветром (порывами до 15-18 м/с) и ночными морозами до -12°С.

Как подготовить авто к выезду в метель?

В Госавтоинспекции водителям рекомендовали тщательно готовиться к поездке в условиях снегопада и сильного ветра.

В первую очередь перед выездом следует почистить машину от снега - не ограничиваться лобовым стеклом и боковыми зеркалами, но и убрать снег с фар и других внешних световых приборов.

Во-вторых, перед выездом нужно обязательно пополнить бачок стеклоомывателя, используя при этом незамерзающую жидкость - в нынешних условиях её расход резко увеличивается, а остаться с пустым бачком где-нибудь на трассе и съезжать на обочину для дозаправки - это лишний и неоправданный риск.

В-третьих, перед дорогой следует проверить работу “дворников”, системы обогрева стекол, зеркал и отопления салона. Напомним, в ближайшие ночи температура за окном может опуститься до -12°С - остаться в таких условиях с неработающей “печкой” чревато как минимум простудой.

Скорректировать придётся и привычный стиль вождения. Вот каких правил рекомендовали придерживаться в ГАИ:

выбирать безопасную скорость,

выдерживать большую дистанцию и боковой интервал,

быть готовым к резкому изменению состояния дорожного покрытия на разных участках маршрута,

делать разгоны, торможения и движения рулем максимально плавно, чтобы не уйти в занос,

не допускать необдуманных резких маневров, особенно обгонов и опережений,

обязательно пристегиваться самим и следить, чтобы пристёгнутыми были и пассажиры, а дети - сидели в автокреслах или с бустером.

В добавок ко всему в ГАИ посоветовали водителям закладывать на дорогу в метель больше времени - выезжать пораньше, если вам нужно куда-то успеть к определённому времени, делая запас “на непредвиденные ситуации”. “Чтобы не пришлось торопиться, тем самым создавая нервозность и опасность для движения”, - пояснили в МВД.

В ГАИ также напомнили, что зимой в целом, а в снежную метель - тем более - категорически запрещается выезжать на дорогу на летней резине или с износом протектора выше предельно допустимого.

В самой же ГАИ пообещали вести “непрерывный мониторинг” состояния дорог, в том числе, следить за уборкой проезжей части в случае обильных снегопадов.

Кстати, без серьёзных ДТП в воскресную метель, увы, не обошлось. В одном из них, в Червенском районе Минской области, пострадали сразу девять автомобилей, включая грузовую фуру.

В снежном ДТП под Червенем пострадали 9 авто