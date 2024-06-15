Кардиологи из США назвали первый симптом инфаркта, который пропускают чаще всего

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Опубликовано: 15.06.2024 10:51 , Обновлено: 15.06.2024

Когда мы говорим про человека, у которого сердечный приступ, чаще всего представляем, как он хватается за грудь и падает на пол. Из-за этого многие люди не осознают, что существуют и другие симптомы, связанные с инфарктом. По данным ВОЗ, болезни сердца являются основной причиной смерти как среди мужчин, так и женщин по всему миру. Именно поэтому крайне важно знать основные признаки, если что-то пошло не так. Это поможет спасти вашу жизнь или жизнь близкого вам человека.

По словам кардиолога, доктора медицинских наук из США Эстель Джин, чаще всего люди не обращают внимание на одышку. Её можно объяснить многими причинами, поэтому, если она протекает без боли в груди, большинство думает, что это не приведёт к инфаркту. Однако это не так. Американские врачи посоветовали следить за давлением в груди, даже если оно не сопровождается болевыми ощущениями.

“Давление в грудной клетке, ощущение сдавливания или стеснения в груди и боль в верхней части живота также являются одними из многих симптомов сердечного приступа. Не нужно ждать, когда заболит слева, ибо может быть уже поздно”, — предупредил доктор медицинских наук из США Макс Брок.

Если говорить о других не менее важных симптомах инфаркта, то это боль в плече, руке, шее, челюсти, спине и животе. Люди также могут испытывать тошноту или рвоту, изжогу, головокружение, потливость, учащённое сердцебиение и усталость.

Как предотвратить проблемы с сердцем?

Несмотря на то, что крайне важно принимать как можно больше профилактических мер, учёные утверждают: умение вовремя распознать нужный симптом может сыграть ключевое значение.

“Знайте признаки сердечного приступа и не игнорируйте свои симптомы. Шансы пережить инфаркт зависят от получения немедленной и своевременной помощи”, — подчеркнула Эстель Джин и добавила, что 80% болезней сердца можно предотвратить, ведя здоровый образ жизни.

“Это включает в себя поддержание здорового веса, физическую активность, здоровое питание, отказ от курения, ограничение алкоголя, ночной сон по 7-9 часов и отсутствие стресса”, — отметила американский врач.

Также она посоветовала запланировать визит к лечащему врачу, чтобы “оценить риск развития сердечных заболеваний” и узнать о ваших личных показателях здоровья (кровяное давление, уровень холестерина и сахара в крови).

В свою очередь другой американский кардиолог, Макс Брок подчеркнул важность физической активности, пишет журнал Parade. “Оставаться активным так же важно для сердца, как и для многих других ваших органов. При этом не нужно выходить на улицу и наматывать десятки километров на велосипеде. Достаточно умеренных физических нагрузок”, — напомнил простую истину учёный из США.

Под понятием “умеренные физические нагрузки” врач имел ввиду ту нагрузку, при которой немного труднее разговаривать с партнёром по тренировке, чем в обычном, спокойном состоянии. Однако при этом вы не задыхаетесь и находитесь в состоянии поддержать беседу: пусть и не длинными предложениям, но короткими фразами. Именно такая физкультура — одно из лучших средств профилактики инфаркта миокарда.

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