Просыпаетесь уставшими и разбитыми? Дело может быть в подушке. Как проверить ее за 30 секунд?

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Опубликовано: 09.04.2024 12:09 , Обновлено: 09.04.2024

Вы просыпаетесь утром и чувствуете себя "разбитым"? Наверняка ваша первая мысль — "я плохо спал". Однако, если это происходит довольно часто, то это может быть признаком того, что пора заменить подушку. Как это проверить? Есть простой и быстрый способ.

Как понять, что нужно менять подушку?

Вы просыпаетесь с головной болью? Или ваша шея напряжена сразу после пробуждения? Если вы ответили “да” на один из этих вопросов, это признак того, что ваша подушка, возможно, больше не подходит для использования по назначению. Через некоторое время наполнитель теряет упругость и перестает справляться со своей задачей. Специалисты рекомендуют заменять подушку раз в два года.

Прежде чем избавиться от подушки, проведите простой тест, и вы будете уверены в правильности своего решения. Как это сделать? Снимите наволочку и осмотрите подушку. Если на ней есть вмятины, бугорки или пятна, это признак того, что ее, скорее всего, уже нужно заменить.

Хотите убедиться? Положите руку на середину подушки и сильно надавите, а затем уберите руку. Наполнитель должен вернуть свою форму не более чем через 30 секунд. Если это займет больше времени, подушку пора заменить. Такой наполнитель не поддерживает ваше тело так, как должен.

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Как выбрать подушку в зависимости от позы?

Правильно подобранная подушка и хороший матрас гарантируют крепкий сон. В постели мы проводим до трети своей жизни. Не стоит экономить на том, что помогает восстанавливать силы. Матрас следует выбирать в соответствии с индивидуальными предпочтениями и весом. То же самое касается и подушки.

Подушка поддерживает всю голову. Она весит около 5 кг, поэтому должна быть изготовлена из прочных материалов.

Как выбрать подушку? Все зависит от того, в какой позе вы спите. Люди, которые спят на боку или на спине, должны иметь высокую подушку, так как она обеспечивает правильную поддержку головы и шеи.

А как насчет тех, кто спит на животе? Здесь рекомендуется низкая подушка, чтобы обеспечить комфортное положение позвоночника во время сна.

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