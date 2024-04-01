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Плохо спите? Учёные определили, что белый цвет постельного белья не подходит. Какой лучше?

Плохо спите? Учёные определили, что белый цвет постельного белья не подходит. Какой лучше?
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Знаете ли вы, что постельное бельё влияет на ваш сон? Как цвет, так и материал способствует тому, как хорошо вы засыпаете и спите в целом. Оказывается, есть определённые цвета, которых следует избегать, и те, которые, наоборот, облегчают засыпание.

Ни для кого не секрет, что невыспавшийся человек раздражителен и недоволен жизнью. Чувство хронической усталости может одолеть настолько, что вы нескоро поймёте, почему же так плохо. Помимо правильного матраса, температуры в помещении и отсутствия синего света, нужно обратить внимание на одну вещь. Речь идёт о постельном белье, а точнее о его цвете.

Простыни, пододеяльники и наволочки какого цвета лучше не использовать?

Многие думают, что белые тона способствуют крепкому и здоровому сну, поскольку именно они преобладают в гостиничных номерах. К сожалению, это не так. Белый — один из худших цветов, из-за которого ваши шансы на хороший сон стремительно улетучиваются.

Как правило, светлое постельное бельё использовать не рекомендуется, потому что благодаря своему цвету оно отражает свет и осветляет комнату. То же самое касается и постельных принадлежностей в оттенках розового, синего или фиолетового. Эти цвета могут нарушать ваш сон.

Кроме того, стоит избегать ярких, тёплых оттенков, таких как жёлтый и оранжевый. Эти цвета буквально бьют нас по глазам и автоматически пробуждают. Тем не менее такие оттенки позволяют лучше начать утро, потому что, когда мы открываем глаза, нас встречает “весёлый ” акцент. А вот вечером это работает уже в обратную сторону, не забывайте.

Постельное бельё в каких тонах помогает лучше уснуть?

Первым в списке находится постельное бельё в натуральном зелёном оттенке, которое успокаивает нервы, позволяет расслабиться и успокоиться. Спать на такой простыни —  всё равно что лежать среди мягкой травы, где можно расслабиться и не тревожиться.

Синее постельное бельё работает так же, если цвет естественный и не слишком яркий, пишет издание Genialne.pl. Это один из самых популярных оттенков в терапевтических кабинетах или больницах: он расслабляет и помогает контролировать свои эмоции.

Очень близко к синему лежит серый —  спокойный, нежный цвет, если он не слишком тёмный или светлый. Сон в серой простыне помогает успокоиться и отбросить все негативные мысли, которые кипят в голове перед сном.

Ранее Telegraf.news рассказывал о том, что ноги человека во время сна могут сигнализировать об определённой информации. Не зря некоторые из нас спят в носках, а другие высовывают одну стопу из-под одеяла. Что это такое и в чём причина? Эта привычка, наблюдаемая как у взрослых, так и у детей, имеет научное объяснение.

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