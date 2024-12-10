Врачи призвали выключать отопление на ночь. Вот какая температура воздуха снизит вероятность храпа и бессонницы

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 10.12.2024 10:44 , Обновлено: 10.12.2024

Пожалуй, среди людей немного тех, кто не любил бы прижаться к тёплой батарее. Некоторые предпочитают размещать кровать максимально близко к радиатору и держать не только тело, но и голову около него. Однако у таких действий есть последствия, предупреждают врачи. Чем чреват сон головой к радиатору и почему на время сна его лучше выключить?

С приближением холодных ночей соблазн закутаться под одеяло и включить терморегулятор на полную мощность очень велик. Однако такое решение чревато целым набором неприятных последствий. Почему на ночь лучше убавить отопление на минимум?

Как влияет высокая температура на сон и организм?

Хотя прохлада в спальне нравится не всем, врачи рекомендуют создавать её на ночь, поскольку это приносит больше пользы для мозга, чем сон в условиях чрезмерной жары.

«В идеале температура вашего мозга должна быть на долю градуса ниже, чем температура остального тела. В этом случае «циркадный таймер» в мозге, который контролирует цикл сна, может функционировать оптимально», — рассказала эксперт по сну бренда постельных принадлежностей Silentnight доктор Нерина Рамлахан.

Если спать слишком близко к батарее отопления, то тело может перегреться, а цикл сна нарушиться. Высокая температура в помещении также мешает заснуть. В результате можно столкнуться с недосыпанием, головной болью и раздражительностью. Организму лучше, когда температура немного снижена, потому что тогда он получает сигнал о том, что пора спать и восстанавливаться.

По словам доктора Кэмерона Ван ден Хойвела из Университета Южной Австралии, привычка укрываться одеялами во время сна и находиться около горячей батареи часто приводит к перегреву тела и, как следствие, к трудностям с засыпанием. Он отметил, что даже разница в полградуса может оказать влияние на качество сна у разных групп людей.

Сколько раз в месяц менять постельное белье? Сделайте так, чтобы не развести клещей и микробы

“Небольшое изменение температуры может привести к значительным различиям в пробуждении между людьми, страдающими бессонницей, и людьми, не имеющими проблем со сном”, - рассказал эксперт.

Чтобы лучше заснуть, доктор посоветовал высовывать ноги из-под одеяла.

«Прохлада конечностей может помочь вам заснуть. Когда ваши ноги свободны от одеяла или пледа, а тело находится в тепле и уюте, это идеальный вариант для хорошего сна», — рассказал доктор Рамлакхан.

В свою очередь, доктор Ван ден Хойвел добавил, что для того чтобы помочь телу снизить температуру, “организм должен действовать как радиатор, передавая тепло из центральной части тела в такие области, как руки, лицо и ноги”.

Кроме того, повышенная температура мешает засыпанию и может иметь другие последствия, уверены эксперты.

Отопление также может высушить помещение, уменьшая влажность в носу и носовых оболочках. Это может привести к воспалению, которое сужает дыхательные пути и вызывает храп.

Как уснуть, если болит спина? Вот какие позы и лайфхаки облегчат самочувствие

Чрезмерное отопление также плохо влияет на состояние кожи. Сухой воздух делает ее обезвоженной, тусклой, раздраженной и даже красной и зудящей. Это, в свою очередь, отрицательно сказывается на ее упругости и ускоряет появление мелких морщин. Губы также становятся сухими и могут трескаться.

Кожа головы также страдает от сна рядом с горячим радиатором. Она быстрее жирнеет, и на утро волосы выглядят менее свежими. Это в сочетании с низкой температурой наружного воздуха, часто с морозом и ветром, негативно сказывается на общем состоянии волос.

“Многие отмечают, что их кожа становится суше зимой, и нет сомнений, что центральное отопление играет в этом определённую роль. Оно сушит воздух, из-за чего влага из кожи испаряется быстрее, и кожа становится более сухой”, — рассказал доктор Симран Део, врач общей практики в Zava.

Он порекомендовал использовать густой увлажняющий крем перед сном, чтобы предотвратить высыхание кожи ночью, а также скорректировать распорядок дня в зимние месяцы.

«Если вы привыкли принимать ванну вечером, делайте короткие ванны или душ в тёплой воде, а не в горячей, так как это может лишить кожу её естественных масел. И не забудьте увлажнить кожу после этого, пока она ещё влажная, чтобы обеспечить максимальное впитывание», — порекомендовал эксперт.

Также он посоветовал пить достаточное количество жидкости.

«Мы, как правило, не чувствуем жажды в холодную погоду, но поддержание водного баланса с помощью воды или горячих напитков без кофеина, таких как травяные чаи, — это действительно хороший способ вернуть коже влагу», — заверил Симран Део.

А есть разница? Эксперт рассказал, на каком боку лучше спать при храпе, изжоге и беременным

Какая температура оптимальна для сна?

Оптимальная температура в спальне не должна быть слишком высокой или слишком низкой. Специалисты по здоровому сну подчеркивают, что температура в спальне для здоровых взрослых должна находиться в пределах 16–19 °C.

Для младенцев и маленьких детей оптимальная температура составляет от 18 до 20 °C, а для пожилых людей – около 20 °C.

Перед сном необходимо проветрить спальню, что поможет избавиться от скопившихся микроорганизмов и улучшить качество воздуха во время сна. Однако, если кто-то не может себе представить, как выключать обогреватель на ночь, ему стоит подумать о том, чтобы переместить кровать в другое место.

Ранее Telegraf.news писал о том, что для тех, кто не приемлет беспорядка, каждое утро сопровождается ритуалом заправления кровати. Однако эта, казалось бы, правильная привычка имеет свои “побочные эффекты”. Врачи и производители матрасов рекомендуют пересмотреть эту привычку. Почему застилание кровати сразу после сна может нести вред и как стоит поступать правильно?

Почему не следует заправлять кровать сразу после сна? Врач объяснил, как избежать «постоянной простуды»