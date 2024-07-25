А есть разница? Эксперт рассказал, на каком боку лучше спать при храпе, изжоге и беременным

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Опубликовано: 25.07.2024 15:39 , Обновлено: 25.07.2024

Наверняка у каждого человека есть привычка спать на каком-то боку. Нередко вопрос о том, на какой стороне сон лучше, порождает целые дискуссии. Есть ли вообще разница? Эксперт по сну и невролог Кристофер Винтер рассказал, как на здоровье человека влияет сон на левой и правой стороне.

Кто-то любит спать на спине, кто-то на животе. Но, пожалуй, одной из самых удобных поз во время сна является лёжа на боку. Многие люди не задумываются о том, есть ли разница в том, на каком боку спать: левом или правом. Однако на самом деле это знание может помочь облегчить некоторые неприятные симптомы.

Когда спать на боку полезно, а когда может быть вредно?

Доктор Кристофер Винтер рассказал, как лежание на определённой стороне сказывается на здоровье и самочувствии. Так, он отметил, что сон на боку – лучший способ открыть дыхательные пути и отлично подойдёт тем, кто испытывает проблемы с дыханием и храпит по ночам.

Также по его мнению, эта поза может облегчить боль в пояснице.

“Лежа на боку, слегка подобрав ноги, вы воссоздаете естественный изгиб позвоночника”, - рассказал специалист.

Сон на боку также помогает «облегчить» напряжение, возникающее из-за длительного стояния или сидения в течение дня.

Более того, эксперимент на мышах, проведенный несколько лет назад, показал, что сон на боку может предотвратить неврологические заболевания, в том числе болезнь Альцгеймера .

«Наше исследование показало, что по сравнению со сном на животе или спине, мозг лучше всего очищается от токсинов, когда мы лежим на боку во время сна», — сказала профессор Элен Бенвенист из Медицинской школы Университета Стоуни-Брук.

Хотя эксперимент на мышах не является прямым доказательством такого же эффекта для людей, эксперты уверены, что сон на боку играет огромную роль в процессе очищения мозга от токсинов, в том числе от белка, связанного с болезнью Альцгеймера.

[info_b]У сна на боку есть и свои минусы. Так, физиотерапевты отмечают, что лёжа боку с плотно поджатыми ногами (так, чтобы они находились рядом с грудью) можно спровоцировать появление болей в спине или суставах. Все потому, что эта позиция для человека неестественна.[/info_b]

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На каком боку лучше спать – правом или левом?

Доктор Кристофер Винтер уверен, что говоря о сне на боку всегда стоит отдать предпочтение сну на левом боку. На это есть несколько причин.

Сон на левом боку улучшает кровообращение — аорта человека изогнута влево. По этой причине беременным женщинам рекомендуется и спать и дремать лёжа именно в такой позе.

“В это время сердце женщины работает сильнее, а сон на правом боку еще больше затрудняет кровообращение”, – говорит специалист.

Есть еще одно преимущество сна на левом боку. Оказывается, эта позиция помогает снизить вероятность изжоги . Сон на правом боку заставляет желудок давить на поджелудочную железу. Засыпание на левом боку предотвращает попадание желудочной кислоты в пищевод.

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Какая поза для сна самая лучшая?

Несмотря на эти преимущества, сон на левом боку не считается самой здоровой позицией для сна. По мнению врачей и физиотерапевтов, лучше всего спать на спине. Эта позиция позволяет телу сохранять нейтральное положение и снижает риск изжоги.

[info_b]Людям, страдающим апноэ во сне, не следует спать на спине. Более рекомендуемое для них положение — спать на боку.[/info_b]

Какая поза для сна для нас самая худшая? Таковым считается сон на животе. Такое положение дает наибольшую нагрузку на позвоночник, внутренние органы сдавливаются, а доступ воздуха в лёгкие затрудняется.

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