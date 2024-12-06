Почему не следует заправлять кровать сразу после сна? Врач объяснил, как избежать "постоянной простуды"

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Опубликовано: 06.12.2024 15:05 , Обновлено: 06.12.2024

Для тех, кто не приемлет беспорядка, каждое утро сопровождается ритуалом заправления кровати. Однако эта, казалось бы, правильная привычка имеет свои "побочные эффекты". Врачи и производители матрасов рекомендуют пересмотреть эту привычку. Почему застилание кровати сразу после сна может нести вред и как стоит поступать правильно?

Люди делятся на два типа: одни, пробуждаясь с утра, стремятся сразу же привести в порядок постель, другие предпочитают оставлять своё спальное место в незаправленном виде.

Со стороны кажется, что заправлять кровать правильно, ведь аккуратность и прилежность - положительные качества. Однако эксперты поспешили развенчать этот миф.

Почему не следует заправлять кровать сразу после пробуждения?

По словам доктора Майро Фигура из Лос-Анджелеса, матрасы, одеяла и подушки имеют свойство накапливать клетки человеческой кожи, что способствует размножению пылевых клещей. Эти микроскопические паукообразные обычно безвредны, однако следы их жизнедеятельности могут стать причиной аллергии. Заправленная кровать может поспособствовать их размножению в постельных принадлежностях. Пылевые клещи любят влажность, а в заправленной кровати она повышается.

«На среднем матрасе обитает более 10 миллионов пылевых клещей. Если у вас есть двухлетняя подушка, 10 процентов её веса составляют пылевые клещи и их экскременты. Пылевые клещи вырабатывают аллергены, которые могут спровоцировать астму и вызвать заложенность носа. Когда вы спите, вы потеете, и они питаются этой влагой», - рассказал доктор Фигура в своём Instagram.

Кроме того, что пылевые клещи могут стать причиной появления экземы и астмы, они также могут вызвать ринит, кашель, сухость глаз и нарушение сна. По мнению экспертов, некоторые люди могут жить с симптомами постоянной простуды, не подозревая, что на самом деле виноваты пылевые клещи.

Вместо этого доктор посоветовал оставлять постель незаправленной хотя бы на час или два.

«Это позволит влаге высохнуть и значительно сократит количество выживающих пылевых клещей», — заверил он.

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С его мнением согласна Клаудия Виланд из Ассоциации производителей матрасов. Однако по её мнению, просто оставить кровать в незаправленном виде недостаточно.

«Лучше всего сначала откинуть одеяло. Это позволит влаге с матраса и постельного белья, собравшейся за ночь, испариться. В основном речь идёт о поте, который мы выделяем во время сна. После этого следует хорошо проветрить комнату», - рассказала эксперт изданию Fit For Fun.

Если речь идёт о пуховом одеяле, то достаточно встряхнуть его один раз и откинуть, чтобы оно не покрывало весь матрас. В зависимости от наполнителя также стоит встряхивать подушки, чтобы содержимое не слипалось.

По словам эксперта, для того чтобы проветрить кровать, не нужно много времени.

“Вы можете после пробуждения сходить принять душ или сначала приготовить кофе. Затем откройте окна и заправьте постель”, - посоветовала эксперт.

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Эксперты напоминают, что простыни и наволочки следует стирать не реже одного раза в две недели, а лучше — раз в неделю. Регулярная чистка постели пылесосом и стирка простыней при температуре выше 60 градусов также могут помочь уничтожить пылевых клещей и сократить их численность.

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