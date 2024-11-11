Сколько раз в месяц менять постельное белье? Сделайте так, чтобы не развести клещей и микробы

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Опубликовано: 11.11.2024 11:27 , Обновлено: 11.11.2024

Чистота постельного белья играет ключевую роль в поддержании здоровья и комфортного сна. Но сколько раз в месяц следует менять простыни, наволочки и пододеяльники, чтобы избежать накопления пыли, клещей и опасных микроорганизмов?

Почему нужно часто менять постельное белье?

Чистое, пахнущее, только что постиранное постельное белье определенно может сделать ночной отдых более приятным. Если предположить, что мы спим по восемь часов, то постельное белье соприкасается с нашей кожей около 240 часов в месяц. Поэтому следует помнить, что грязное и потное постельное белье - это рассадник клещей и микробов, которые могут способствовать ухудшению состояния нашей кожи и влиять на другие аспекты здоровья.

Постельное белье, соприкасаясь с кожей, вызывает минимальное трение, что позволяет нашему эпидермису накапливаться в ткани. Если к этому добавляется пыль, крошки еды и кошачья или собачья шерсть, создаются идеальные условия для размножения невидимых клещей и, в крайнем случае, даже грибков.

Постельные клещи могут усугублять симптомы аллергии, повышая риск развития астмы и атопического дерматита.

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Как часто следует менять постельное белье на чистое?

Многие считают, что месяц использования одного постельного белья - это хороший срок, чтобы постирать его и заменить на чистое. Однако эксперты в области, в том числе, гигиены сна более радикальны в этом вопросе.

Одни указывают, что постельное белье следует менять раз в неделю, другие считают, что это нужно делать раз в две недели. Весной и летом, когда высокие температуры способствуют потоотделению, менять постельное белье на чистое следует не реже одного раза в неделю.

Смену постельного белья рекомендуется проводить чаще при различных инфекциях. Свежее, чистое постельное белье не только сделает нас более комфортными, но и снизит риск распространения бактерий и вирусов.

Разумеется, аллергикам также следует регулярно и часто менять постельное белье.

О смене постельного белья на чистое не стоит забывать и маленьким детям, и пожилым людям. Это касается и подростков в период полового созревания, поскольку их сальные железы вырабатывают много кожного сала, что приводит к жирности кожи головы и, соответственно, грязной наволочке, что только усугубляет ситуацию.

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При какой температуре следует стирать постельное белье, чтобы избавить его от пылевых клещей и микроорганизмов?

Стирка постельного белья при правильной температуре имеет огромное значение для избавления ткани от пылевых клещей и микроорганизмов. Конечно, нельзя говорить о 100-процентном избавлении постельного белья от «незваных гостей», но стирка при достаточно высокой температуре определенно снижает риск их выживания в процессе стирки.

Для хлопчатобумажных и льняных постельных принадлежностей рекомендуется температура стирки 60°C. Более мягкие и уязвимые материалы следует стирать при более низкой температуре, то есть при 40 градусах Цельсия. Однако прежде чем устанавливать температуру в стиральной машине, ознакомьтесь с рекомендациями производителя постельного белья.

После того как постельное белье выстирано и тщательно высушено, его следует прогладить при температуре 100 градусов C, если производитель не указал противопоказаний.

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