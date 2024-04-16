До 5 тыс. рублей. Белорусам предложили страховку от клещей, но одного укуса для выплат недостаточно

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Опубликовано: 16.04.2024 11:33 , Обновлено: 16.04.2024

В сезон активности клещей страховые организации предложили белорусам различные условия страхования от последствий укуса клеща. Тelegraf.news сравнил стоимость страховки по "защите от клеща" в разных компаниях и условия их выплат. Как оказалось, для получения страховки одного лишь факта укуса клеща может быть недостаточно.

Компания ЗАСО «Промтрансинвест» предложила белорусам различные варианты страхования от клещевых инфекций. Максимальна страховая сумма — 5 000 рублей. Есть и страховки и на меньшие суммы, а также страхования на сам факт укуса паразита. В этом случае страховка должна покрыть медицинские расходы в связи с укусом паукообразного. Сумма по страхованию медицинских расходов составит 1500 рублей. Также есть вариант комбинированного страхования. Выплаты в нём устанавливаются в зависимости от фактического страхового случая.

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“Беларусбанк” увеличил страховые выплаты по программе «С защитой от клеща» до 5000 рублей. По одному договору можно застраховать до пяти человек и чем больше страхователей, тем дешевле окажется услуга в расчете на одного. При оформлении страховки онлайн предложение окажется более выгодным, отметили в организации. Данная страховка покроет расходы на медицинские услуги, исследования и лечение, связанные с укусом паразита. При обнаружении диагноза клиент получит фиксированные выплаты согласно условиям страхового полиса.

В “Белгосстрахе” максимальный размер страховой суммы при заболеваниях клещевыми инфекциями составляет 4000 рублей. При заключении договора со статусом “Семейный полюс” можно получить скидку в 15 процентов.

Размер страхового взноса у разных компаний варьируется в пределах от 10 до 34 рублей.

Кому выплатят страховку после укуса клеща?

В «Промтрансинвесте» отметили, что один только факт укуса клещом не является основанием для выплаты полного страхового обеспечения. Она будет выплачена лишь в случае заболевания клещевой инфекцией. При более тяжелых последствиях (например, инвалидности или смерти застрахованного лица) компания выплатит до 100% страховой суммы.

Напомним, что в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии сообщили об участившихся случаях укусов клещей. Наибольшая активность зафиксирована в трёх регионах. С конца февраля по начало марта были зарегистрированы пострадавшие от укусов клещей в Гродненской и Брестской областях, а также в Минске.

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Ранее Telegraf.news писал о том, что исследование клеща методом ПЦР на клещевые инфекции стало доступно в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии с 1 апреля. Об этом учреждение сообщило в своём телеграм-канале.

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