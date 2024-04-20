Под Гродно из-за укусов клещей два человека попали в реанимацию

Опубликовано: 20.04.2024 17:52 , Обновлено: 20.04.2024

В Гродненской области после укусов клещей два пациента попали в реанимацию. Об этом, 20 апреля, сообщил телеканал «Гродно+".

Как сообщили в новостном сюжете телеканала, пациенты, которых укусили инфицированные клещи, сейчас находятся в реанимации Гродненской областной инфекционной больницы.

Всего сначала года на Гродненщине зафиксировали уже 4 случая поражения клещевыми инфекциями. Ещё двух пациентов с диагностированным заболеванием сейчас готовят к выписке.

“Часть пациентов, это где-то до 30% пролеченных с данным заболеванием исключают сам укус клеща. Почему так? Самка клеща может укусить, внести вирус и отпасть от кожи. И поэтому человек может даже не знать, что его укусил клещ. И, к сожалению, через какое-то время развивается заболевание”, — прокомментировала ситуацию главный врач Гродненской областной инфекционной больницы Наталья Малышко.

Случаи обнаружения инфицированных клещей в Гроднеской области достаточно распространены. В минувшем году с клещевым энцефалитом к медикам попали 72 человека, из которых было 7детей.

В Минздраве призвали соблюдать осторожность при посещении лесов, пользоваться репеллентами, прикрывать открытые участки тела и выбирать более светлую одежду — на ней паразита будет проще. Также в ведомстве напомнили о возможности сделать прививку от клещевого энцефалита. В обязательном порядке её проходят только люди работающие в лесу, для остальных она доступна платно.

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Также медики рассказали о симптомах, которые сопровождают зараженных клещевой инфекцией. Поначалу человек ощущает только лёгкое недомогание: заложенность носа, першение в горле, слабость и невысокую температуру. Этот период может длиться от 5 до 6 дней, после чего самочувствие пациента ненадолго улучшается. Вторая волна настигает на 10-14 сутки. У человека начинается процесс поражения головного мозга и развиваются повреждения центральной нервной системы. На этом этапе пациенту может потребоваться реанимация.

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Ранее Telegraf.news писал о том, что исследование клеща методом ПЦР на клещевые инфекции стало доступно в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии с 1 апреля. Об этом учреждение сообщило в своём телеграм-канале.

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