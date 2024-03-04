Врач рекомендовал жительнице Бреста обратиться в судмедэкспертизу после операции на почках. Зачем?

Опубликовано: 04.03.2024 18:21 , Обновлено: 04.03.2024

В Госкомитете судебных экспертиз по Брестской области сообщили, что за помощью к сотрудникам ведомства обращаются, в числе многих предоставляемых услуг, и еще и по вопросам здоровья. Это граждане, столкнувшиеся с таким недугом, как мочекаменная болезнь. И не только после операции по удалению камней. Чем же помогают эксперты?

Основной симптом заболевания – боль в поясничной области и по ходу мочеточника. Хирургическое удаление (или самостоятельное отхождение) камней не исключают рецидив. А для его предотвращения врачу необходимо знать химический состав почечных камней пациента. И здесь на помощь приходят работники управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области.

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«Диагностика камней, то есть отнесение конкремента к определенной химической группе, их количество, форма помогают врачу-урологу более полно понять картину заболевания, причину недуга и, следовательно, назначить действенный курс лечения, подобрать пациенту индивидуальный режим питания, – рассказала зам. начальника управления лабораторных исследований вещественных доказательств биологического характера управления ГКСЭ по Брестской области Татьяна Хорунжая. – Это позволит человеку в будущем не столкнуться с возвращением заболевания».

[inf]Мочекаменная болезнь – это одна из болезней почек, связанная с нарушением процесса обмена веществ в организме и образованием камней в почках и других органах мочевыделительной системы. Это заболевание занимает второе место в структуре урологической заболеваемости и достаточно распространено. Коварность болезни заключается не только в сильнейшей боли, но и в частом рецидиве, даже после хирургического вмешательства. Предотвратить рецидив может помочь судебная экспертиза.[/inf]

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Многие люди узнают о такой возможности во время стационарного лечения от врачей или соседей по палате, сообщили в ГКСЭ. И привели пример. Недавно у брестчанки после хирургического вмешательства из почки извлекли камень. А за два года до этого она уже оказывалась на операционном столе с такой же проблемой. Хирург порекомендовал ей обратиться в экспертное ведомство для исследования камня с целью предупреждения рецидива в дальнейшем.

«С момента обращения человека к нам и до получения достоверного результата проходит не более 14 дней. Но нередко мы проводим экспертизу за несколько дней, когда результат нужен врачу в кратчайшие сроки в связи с состоянием пациента», – сообщила Хорунжая.

Ранее Телеграф писал, что Министерство здравоохранения сообщило об открытии виртуальной приемной в Telegram-канале. Это чат-бот, куда попросили присылать «обоснованные конкретные заявления граждан по вопросам оказания экстренной медпомощи, касающиеся спасения жизни пациента в больнице или в поликлинике».

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