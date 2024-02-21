Минздрав предложил белорусам жаловаться на лечение в чат «быстрого реагирования». Инструкция

Опубликовано: 21.02.2024 12:31 , Обновлено: 22.02.2024

Министерство здравоохранения сообщило об открытии виртуальной приемной в Telegram-канале. Это чат-бот, куда попросили присылать «обоснованные конкретные заявления граждан по вопросам оказания экстренной медпомощи, касающиеся спасения жизни пациента в больнице или в поликлинике».

В пресс-службе ведомства уточнили, что эта виртуальная приемная будет доступна круглосуточно и что, помимо текста, присылать можно фотографии и видеосообщения. Кликать – сюда.

«Главное – мы поможем исправить ситуацию только там, где есть четкие данные места происшествия, ваши фамилия, имя и отчество, а также номер телефона, по которому с вами можно связаться», – сказано в сообщении.

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В министерстве обратили внимание, что чат-бот «не ставит диагноз и не назначает лечение», что это оперативный ресурс для быстрого реагирования на экстренную ситуацию.

В Минздраве пообещали оперативно реагировать на все поступившие обращения.

Ранее Телеграф писал, что министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев 18 февраля озвучил одну из ключевых задач, над которой сейчас работает ведомство — уравнивание цен на платные услуги в государственных и частных клиниках. Он также прокомментировал разницу в ценах на белорусские лекарства и их импортные аналоги.

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