Во Франции хирурги напечатали новый нос на 3d-принтере и пришили его к руке пациентки. Зачем?
Женщине из Франции, потерявшей часть лица из-за рака, сделали редкую трансплантацию носа, напечатанного на 3D-принтере. Но сразу после его изготовления пришили нос к руке пациентки.
Новый орган создали в лаборатории, но кровеносные сосуды слишком малы и сложны, чтобы их можно было вплести в напечатанную структуру. Поэтому, чтобы обеспечить необходимое кровоснабжение носа, хирурги сперва прикрепили его к предплечью пациентки, написал об операции sciencealert.
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А спустя два месяца нос перенесли уже на лицо женщины: врачи соединили новые кровеносные сосуды с лицом пациентки. После десяти дней в больнице и трех недель приема антибиотиков, хирурги Института рака Университета Тулузы объявили, что их пациентка “чувствует себя очень хорошо”.
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Женщина призналась, что когда проснулась на следующий день, она была ошеломлена:
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