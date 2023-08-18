Во Франции хирурги напечатали новый нос на 3d-принтере и пришили его к руке пациентки. Зачем?

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Опубликовано: 18.08.2023 11:05 , Обновлено: 18.08.2023

Женщине из Франции, потерявшей часть лица из-за рака, сделали редкую трансплантацию носа, напечатанного на 3D-принтере. Но сразу после его изготовления пришили нос к руке пациентки.

Новый орган создали в лаборатории, но кровеносные сосуды слишком малы и сложны, чтобы их можно было вплести в напечатанную структуру. Поэтому, чтобы обеспечить необходимое кровоснабжение носа, хирурги сперва прикрепили его к предплечью пациентки, написал об операции sciencealert.

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Хирурги пришили напечатанный на 3D-принтере нос к руке пациентки / Фото: CHU de Toulouse

А спустя два месяца нос перенесли уже на лицо женщины: врачи соединили новые кровеносные сосуды с лицом пациентки. После десяти дней в больнице и трех недель приема антибиотиков, хирурги Института рака Университета Тулузы объявили, что их пациентка “чувствует себя очень хорошо”.

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Женщина призналась, что когда проснулась на следующий день, она была ошеломлена:

«Я не выходила из дома 10 лет, и мы с мужем решили вскоре снова сходить в ресторан!» – сказала она.

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