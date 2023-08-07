Женщина умерла, выпив слишком быстро и много воды. Как не стать жертвой водной интоксикации на жаре?

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Опубликовано: 07.08.2023 15:14 , Обновлено: 07.08.2023

Эшли Саммерс неожиданно умерла после того, как выпила слишком много воды, и при этом слишком быстро. Ее семья была ещё больше потрясена, узнав от врачей, что она погибла от так называемой водной интоксикации.

Оказалось, что употребление чрезмерного количества воды может повлиять на уровень натрия в организме, вызывая набухание клеток.

36-летняя Эшли Саммерс, работница детского сада в Монтичелло, штат Индиана, у которой было две маленькие дочери, неожиданно скончалась 6 июля после катания на лодке по озеру со своим мужем и детьми в выходные, посвященные Дню независимости.

У Саммерс разболелась голова, и она почувствовала, что ей не хватает влаги. Она выпила четыре бутылки воды во время 20-минутной поездки на лодке от песчаной косы до причала, прежде чем потерять сознание у себя дома позже в тот же день и так и не очнуться.

«Это защемило ее кровеносные сосуды, как перегиб шланга, и просто остановило приток крови к мозгу», — рассказал ее брат Девон Миллер в интервью WLFI News.

Что такое водная интоксикация?

Водная интоксикация - это когда нарушается электролитный баланс организма. Водная интоксикация встречается редко, но может произойти, если человек пьет слишком много воды слишком быстро, нарушая электролитный баланс организма и вызывая быстрое падение уровня натрия в организме.

Натрий помогает поддерживать кровяное давление и жизненно важен для здорового функционирования нервов, мышц и тканей организма. Но когда количество этого вещества в жидкостях вне клеток падает ниже нормы из-за избыточного потребления воды, вода перемещается в клетки, чтобы сбалансировать уровни, что вызывает набухание клеток. Когда клетки мозга набухают, это может быть опасно для жизни.

Обычно люди подвергаются наибольшему риску токсичности воды при употреблении воды после длительной тренировки, так как организм теряет как воду, так и электролиты, когда потеет. Люди, которые бегают марафоны или ультрамарафоны, особенно подвержены риску по этой причине.

Тем не менее, водная интоксикация также может быть результатом психического состояния, называемого психогенной полидипсией , когда кто-то пьет чрезмерное количество воды, так как чувствует сильную жажду, несмотря на то, что его организм физиологически не нуждается в воде. Но в основном это касается людей с шизофренией.

Как распознать водную интоксикацию?

Доктор Алок Харвани, врач скорой помощи в больнице IU Health Arnett в Индиане, рассказал WLFI News, что ранние признаки водной интоксикации могут включать в себя:

чувство подавленности,

усталость,

головные боли и общее плохое самочувствие,

беспокойство,

раздражительность,

мышечные спазмы,

судороги.

«Если вы действительно обеспокоены тем, что вы или член семьи действуете неправильно, и вы беспокоитесь, не стесняйтесь звонить в скорую», — посоветовал он. После выявления водной интоксикации требуется стационарное лечение.

Чтобы избежать водной интоксикации, например, при обильном употреблении алкоголя в жаркий день или после тренировки, Харвани рекомендовал разбавлять потребление воды напитками, такими как изотоники, или закусками, такими как фрукты и овощи, для восполнения электролитов.

Ранее Телеграф сообщил, что волна жары в Беларуси прошла, поэтому сейчас самое время подготовится к следующей. Нужно помнить, что летом очень важно правильно увлажнять организм, ведь высокие температуры и низкая влажность воздуха могут вызвать только одно: потерю воды.

Потея, мы лишаем себя электролитов, необходимых организму для нормального функционирования, и рискуем получить ряд серьезных последствий: от изменения сердечного ритма до хронической усталости и резкого снижения кровяного давления. Противостоять этому помогут самодельные изотонические напитки (изотоники). Некоторые эксперты уверяют, что они увлажнят организм даже лучше, чем вода.

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